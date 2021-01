Hasil dan Klasemen Liga Inggris Sabtu Malam: Everton vs Newcastle 0-2

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Everton vs Newcastle United tersaji pada pekan ke-21 Liga Inggris, Sabtu malam, 30 Januri 2021. Pertandingan yang berlangsung di Goodison Park itu berakhir dengan skor 0-2.

Everton sebenarnya lebih dominan dalam penguasaan bola, mencapai 60 persen. Namun, mereka justru kebobolan oleh gol Callum Wilson pada menit ke-73, memanfaatkan umpan Jonjo Shelvey.

Wilson kemudian menambah golnya pada saat injury time. Kali ini ia mendapat umpan dari Jamal Lewis.

Everton gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Sebelumnya tim asuhan Carlo Ancelotti juga ditahan Leicester City 1-1. Kini, mereka menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 33.

Newcastle United meraih kemenangan pertamanya sembilan laga terakhir. Kini, tim asuhan Steve Bruce itu menempati posisi ke-16 klasemen dengan nilai 22.

Liga Inggris

(Pekan ke-21)

Sabtu, 30 Januari 2021

Everton vs Newcastle United 0-2

22:00 Crystal Palace vs Wolves (Net TV)

22:00 Manchester City vs Sheffield United (Mola TV)

22:00 West Brom vs Fulham (Mola TV).

Ahad, 31 Januari 2021

00:00 Arsenal vs Manchester United (Net TV)

03:00 Southampton vs Aston Villa (Mola TV)

19:00 Chelsea vs Burnley (Mola TV)

21:00 Leicester vs Leeds United (Mola TV)

23:30 West Ham vs Liverpool (Mola TV).

Senin, 01 Februari 2021

02:15 Brighton vs Tottenham (Mola TV).



Klasemen Liga Inggris