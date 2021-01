Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Man City Menang, Man United Ditahan Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-21 pada Ahad dinihari, 31 Januari 2021, menampilkan hasil: Manchester City vs Sheffield United 1-0, Arsenal vs Manchester United 0-0, Southampton vs Aston Villa 0-1, Southampton vs Aston Villa 0-1.

Manchester City menang 1-0 saat menjamu Sheffield United. Gol tunggal dalam laga itu dicetak Gabriel Jesus pada menit kesembilan.

Hasil yang diraih saat melawan tim yang ada di dasar klasemen ini membuat posisi Man City di puncak klasemen kian kokoh. Mereka mengemas nilai 44 dari 20 laga, unggul tiga poin dari Manchester United yang sudah bermain 21 kali.

Manchester United gagal menjaga jaraknya setelah hanya bermain 0-0 di kandang Arsenal. Meski hasil itu mengantar mereka mencatatkan rekor baru dengan tak terkalahkan dalam 18 pertandingan tandang secara beruntun sejak musim 2019/2020, namun mereka kian tertinggal dalam persaiangan perebutan gelar.

Bagi Arsenal, hasil imbang itu membuat mereka bsia menjaga tren positif tak pernah kalah dalam tujuh pertandingan terakhir. Tim besutan Mikel Arteta itu menempati posisi kesembilan klasemen dengan koleksi 31 poin.

Dalam laga lain, Aston Villa menang 1-0 di kandang Southampton. Mereka meraih gol lewat Ross Barkley pada menit ke-41.

Hasil itu mengantar Aston Villa naik ke posisi kedelapan denga nilai 32. Southampton ada di urutan ke-11 dengan nilai 29.

Dalam laga yang berlangsung lebih awal Newcastle mengalahkan Everton 2-0. Kedua gol tim tamu itu dicetak Callum Wilson.

Everton kini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 33. Sedangkan Newcaslte berada di posisi ke-16 klasemen dengan nilai 22.