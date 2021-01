Hasil dan Klasemen Liga Italia: AC Milan, Inter Milan, dan Juventus Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia pekan ke-20, Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 31 Januari 2021, menampilkan hasil: Bologna vs AC Milan 1-2, Sampdoria vs Juventus 0-2, dan Inter Milan vs Benevento 4-0.

AC Milan menang 2-1 saat berlaga di kandang Bologna. Gol Rossoneri dicetak Ante Rebic (menit 26) dan penalti Franck Kessie (55).

Sebelum kedua gol itu, Zlatan Ibrahimovic gagal mencetak gol dari titik penalti (26). Sedangkan gol Bologna diceploskan Andrea Poli (81).

Milan masih mapan di puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 46, unggul dua poin dari Inter Milan. Bologna ada di posisi ke-13 dengan nilai 20.

Inter Milan juga menang, dengan skor 4-0, saat menjamu Benevento yang kini ada di posisi ke-12. Mereka meraih gol dari bunuh diri Riccardo Improta (7), aksi Lautaro Martinez (57), dan double Romelu Lukaku (67 dan 79).

Dalam laga lain, Juventus meraih hasil 2-0 saat berlaga di markas Sampdoria. Mereka meraih gol lewat Federico Chiesa (20) dan Aaron Ramsey (90+1).

Juve, yang merupakan juara bertahan, kini ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 39. Sampdoria ada di posisi ke-10.