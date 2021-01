Hasil dan Klasemen Liga Spanyol: Real Madrid Keok, Sevilla dan Valencia Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Spanyol pekan ke-21 pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 31 Januari 2021, menampilkan hasil: Real Madrid vs Levante 1-2, Eibar vs Sevilla 0-2, Valencia vs Elche 1-0, dan Villareal vs Real Sociedad 1-1.

Real Madrid mendapat kejutan saat menjamu Levante dan takluk 1-2. Petaka sudah menerpa mereka pada menit kesembilan ketika Eder Militao mendapat kartu merah.

Meski kekurangan pemain, Los Blancos sempat unggul lewat gol Marco Asensio (30). Namun, mereka gagal menjaga keunggulan itu karena kebobolan oleh gol Jose Luis Morales (32) dan Roger (78), yang juga sempat gagal mencetak gol dari eksekusi penalti.

Hasil ini memastikan Madrid hanya meraih dua kemenangan dalam lima laga terakhirnya. Tim asuhan Zinedine Zidane itu itu masih menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 40, tertinggal 7 poin dari Atletico Madrid. Levante ada di posisi kesembilan dengan nilai 26.

Posisi Madrid kini ditekan Sevilla yang dalam laga lain mampu menang 2-0 atas Eibar, berkat gol Lucas Ocampos (penalti) dan Joan Jordan. Kini Sevilla hanya terpaut satu poin dari Madrid.

Baca Juga: Hasil dan Klasemen Liga Italia Terbaru

Dalam pertandingan lain, Valencia menang 1-0 atas Elche. Sedangkan Villarreal bermain 1-1 dengan Real Sociedad.

Selanjutnya: Hasil, jadwal, klasemen La Liga Spanyol