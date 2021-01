Jadwal Bola Live Ahad 31 Januari: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Napoli, PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari WIB, 1 Februari 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Liga Inggris akan menampilkan rangkaian jadwal pekan ke-21. Malam ini ada laga Chelsea vs Burnley, Leicester vs Leeds United, West Ham vs Liverpool, dan Brighton vs Tottenham. Pertandingan Liverpool akan live di Net TV sedangkan laga lain ditayangkan Mola TV.

Dari jajaran tim besar yang berlaga itu Leicester City menempati posisi tertinggi (3 dengannilai 39), diikuti Liverpool (4 dengan nilai 37), Tottenham (6 dengan nilai 33), lalu Chelsea (10 dengan nilai 30).

Dari Liga Italia, akan hadir laga Napoli vs Parma yang live di RCTI. Napoli kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 34, sedangkan Para di urutan ke-19 dengan nilai 13.

Jadwal Liga Italia lain malam ini juga akan menghadirkan laga Spezia vs Udinese, Cagliari vs Sassuolo, Crotone vs Genoa, Atalanta vs Lazio, dan AS Roma vs Verona.

Dari ajang Liga Spanyol akan hadir rangkaian jadwal pekan ke-21. Malam nanti Atletico Madrid yang memuncaki klasemen akan berlaga di kandang Cadiz. Adapun Barcelona, yang menghuni posisi keempat klasemen, akan bermain Senin dinihari, dengan menjamu Athletic Bilbao.

Dari Liga Jerman akan tersaji laga RB Leipzig vs Leverkusen dan Wolfsburg vs Freiburg. Sedangkan Liga Prancis menghadirkan partai Lorient vs PSG yang live di RCTI.

Jadwal bola selengkapnya:

Ahad, 31 Januari 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-21)

19:00 Chelsea vs Burnley (Mola TV)

21:00 Leicester vs Leeds United (Mola TV)

23:30 West Ham vs Liverpool (NET TV).

Liga Prancis

(Pekan ke-22)

21:00 Lorient vs PSG (RCTI).

Liga Italia

(pekan ke-20)

18:30 Spezia vs Udinese (Bein Sport 2)

21:00 Cagliari vs Sassuolo (Bein Extra)

21:00 Crotone vs Genoa (Bein Extra)

21:00 Atalanta vs Lazio (Bein Sport 2).

Liga Jerman

(Pekan ke-19

00:30 RB Leipzig vs Leverkusen (Mola TV)

21:30 FC Koln vs Bielefeld (Mola TV)

Liga Spanyol

(Pekan ke-21)

20:00 Getafe vs Alaves (Bein Sport 1)

22:15 Cadiz vs Atletico Madrid (Bein Sport 1).

Senin, 01 Februari 2021

Liga Italia

(Pekan ke-20)

00:00 Napoli vs Parma (RCTI)

02:45 AS Roma vs Verona (Bein Sport 2)

Liga Inggris

(Pekan ke-21)

02:15 Brighton vs Tottenham (Mola TV).

Liga Jerman

(Pekan ke-19)

00:00 Wolfsburg vs Freiburg (Mola TV)

Liga Spanyol

(Pekan ke-21)

00:30 Granada vs Celta Vigo (Bein Sport 1)

03:00 Barcelona vs Ath Bilbao (Bein Sport 1).

Selasa, 02 Februari 2021

Liga Spanyol

(Pekan ke-21)

03:00 Real Betis vs Osasuna (Bein Sport 1).

