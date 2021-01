Klasemen Liga Inggris: Liverpool dan Chelsea Menang, Spurs dan Leicester Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-21 pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 1 Februari 2021, menampilkan hasil: West Ham vs Liverpool 1-3, Brighton vs Tottenham 1-0, Leicester vs Leeds United 1-3, dan Chelsea vs Burnley 2-0.

Liverpool menjaga momentum positif dengan memetik dua kemenangan beruntun dalam laga pekan ke-21 untuk merebut posisi ketiga sementara Liga Inggris.

Melawat ke Stadion Olimpiade London, Minggu waktu setempat (Senin dinihari WIB), Liverpool menang 3-1 atas West Ham United kendati tak diperkuat Sadio Mane yang cedera, tetapi Mohamed Salah menyudahi paceklik golnya dengan mengemas dwigol untuk menyokong kemenangan.

Hasil itu membuat Liverpool mampu memanfaatkan kekalahan yang diderita Leicester City, yang kalah 1-3 dari tamunya Leeds United di laga lebih awal, untuk merebut posisi ketiga klasemen.

Liverpool duduk di posisi ketiga dengan koleksi 40 poin, empat poin di bawah pemuncak klasemen Manchester City (44) dan satu poin di belakang Manchester United (41), sedangkan Leicester (39) melorot ke tempat keempat.

Kekalahan West Ham sedianya membuka kesempatan bagi Tottenham Hotspur untuk menyalip tetangga kota London tersebut, tetapi tim besutan Jose Mourinho malah secara mengejutkan tersungkur menelan kekalahan 0-1 dalam lawatan ke markas Brighton & Hove Albion dalam pertandingan lebih larut.

Tottenham tertahan di urutan keenam dengan koleksi 33 poin, dua poin persis di bawah West Ham (35).

Sementara itu dalam pertandingan yang berlangsung lebih awal Minggu malam tadi, Chelsea akhirnya membukukan kemenangan perdana di era kepelatihan Thomas Tuchel dengan membungkam Burnley 2-0.

Chelsea naik ke urutan ketujuh, satu tempat di bawah Tottenham, karena kalah selisih gol, meskipun kedua tim sama-sama memiliki koleksi 33 poin.

Sedangkan Burnley turun ke urutan ke-16, hanya unggul satu poin atas Brighton yang kini mengoleksi 21 poin

Hasil Liga Inggris

(Pekan ke-21)

Everton vs Newcastle United 0-2

Crystal Palace vs Wolves 1-0

Manchester City vs Sheffield United 1-0

West Brom vs Fulham 2-2

Arsenal vs Manchester United 0-0

Southampton vs Aston Villa 0-1.

Chelsea vs Burnley 2-0

Leicester vs Leeds United 1-3

West Ham vs Liverpool 1-3

Brighton vs Tottenham 1-0.



Klasemen Liga Inggris