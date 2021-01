Klasemen Liga Spanyol: Atletico Mapan, Barcelona Menang dan Geser Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Spanyol pekan ke-21 pada Ahad malam hingga Senin dinihari WIB, 1 Februarai 2021, menampilkan hasil: Barcelona vs Athletic Bilbao 2-1, Cadiz vs Atletico Madrid 2-4, Granada vs Celta Vigo 0-0, dan Getafe vs Alaves 0-0.

Barcelona berhasil menjaga trend kemenangannya saat menjamu Athletic Bilbao di Camp Nou. Tim asuhan Ronald Koeman itu menang 2-1.

Lionel Messi membuka keunggulan Barca dengan golnya pada menit ke-20. Kedudukan menjadi imbang 1-1 setelah Jordi Alba membuat gol bunuh diri pada menit ke-49.

Antoine Griezmann kemudian menjadi penentu kemenangan Barca dengan golnya pada menit ke-74. Pemain Prancis itu memanfaatkan umpan Oscar Mingueza.

Ini menjadi kemenangan kelima yang diraih Barca secara beruntun di La Liga. Mereka naik ke posisi kedua klasemen, menggeser Real Madrid. Kedua tim memiliki nilai sama (40), tapi Barca unggul selisih gol. Bilbao menghuni posisi ke-11 klasemen dengan nilai 24.

Barca kini terpaut 10 poin dari Atletico Madrid yang ada di puncak klasemen. Atletico baru saja meraih kemenangan 4-2 di kandang Cadiz.

Luis Suarez memborong dua gol buat Atletico, termasuk dari titik penalti. Gol lain diceploskan Saul Niguez dan Koke. Adapun gol Cadiz diborong Alvaro Negredo.

Dalam dua pertandingan lain tak ada gol yang tercipta, yakni Granada vs Celta Vigo 0-0 dan Getafe vs Alaves 0-0.

Liga Spanyol

(Pekan ke-21, live Bein Sport 1)

Hasil Sabtu, 30 Januari 2021

Valladolid vs Huesca 1-3

Eibar vs Sevilla 0-2

Real Madrid vs Levante 1-2

Valencia vs Elche 1-0

Villareal vs Real Sociedad 1-1.

Hasil Ahad, 31 Januari 2021

Getafe vs Alaves 0-0

Cadiz vs Atletico Madrid 2-4.

Senin, 1 Februari 2021

Granada vs Celta Vigo 0-0

Barcelona vs Athletic Bilbao 2-1.

Jadwal berikutnya

Selasa, 2 Februari 2021

03:00 Real Betis vs Osasuna.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atletico 19 30 50 2 Barcelona 20 23 40 3 Real Madrid 20 17 40 4 Sevilla 20 12 39 5 Villarreal 21 9 35 6 Sociedad 21 13 32 7 Granada 21 -10 29 8 Real Betis 20 -8 27 9 Levante 20 0 26 10 Celta Vigo 21 -7 25 11 Ath Bilbao 20 2 24 12 Getafe 20 -6 24 13 Cadiz 21 -12 24 14 Valencia 21 -2 23 15 Eibar 21 -6 20 16 Valladolid 21 -11 20 17 Osasuna 20 -10 19 18 Alaves 21 -11 19 19 Elche 19 -10 17 20 SD Huesca 21 -13 16