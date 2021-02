Jadwal Bola Senin Hari Ini 1 Februari: Real Betis vs Osasuna di La Liga Spanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin malam atau Selasa dinihari WIB, 2 Februari 2021, akan menampilkan satu laga Liga Spanyol: Real Betis vs Osasuna.

Ini adalah laga terakhir dari rangkaian pekan ke-21 Liga Spanyol. Real Betis saat ini menempati posisi kedelapan klasemen. Mereka akan berusaha meraih hasil lebih baik setelah pekan sebelumnya ditahan Real Sociedad 2-2.

Osasuna masih terpuruk di posisi ke-17 klasemen. Mereka akan berusaha menjaga kebangkitannya setelah menang atas Granada 3-1 pada pekan sebelumnya.

Baca Juga: Hasil dan Klasemen Liga Inggris Terbaru

Liga Spanyol

(Pekan ke-21, live Bein Sport 1)

Jadwal Selasa, 2 Februari 2021

03:00 Real Betis vs Osasuna.

Hasil sebelumnya

Valladolid vs Huesca 1-3

Eibar vs Sevilla 0-2

Real Madrid vs Levante 1-2

Valencia vs Elche 1-0

Villareal vs Real Sociedad 1-1.

Hasil Ahad, 31 Januari 2021

Getafe vs Alaves 0-0

Cadiz vs Atletico Madrid 2-4

Granada vs Celta Vigo 0-0

Barcelona vs Athletic Bilbao 2-1.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atletico 19 30 50 2 Barcelona 20 23 40 3 Real Madrid 20 17 40 4 Sevilla 20 12 39 5 Villarreal 21 9 35 6 Sociedad 21 13 32 7 Granada 21 -10 29 8 Real Betis 20 -8 27 9 Levante 20 0 26 10 Celta Vigo 21 -7 25 11 Ath Bilbao 20 2 24 12 Getafe 20 -6 24 13 Cadiz 21 -12 24 14 Valencia 21 -2 23 15 Eibar 21 -6 20 16 Valladolid 21 -11 20 17 Osasuna 20 -10 19 18 Alaves 21 -11 19 19 Elche 19 -10 17 20 SD Huesca 21 -13 16

Untuk mengikuti jadwal bola termutahkhir terus pantau di laman Bola Tempo.