Jadwal Liga Inggris Pekan 21 Bergulir Tengah Minggu Ini: Ada Spurs vs Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga Inggris pekan ke-22 akan bergulir tengah minggu ini. Pertandingannya akan disiarkan Mola TV.

Laga besar yang akan tersaji pada pekan ini adalah Tottenham Hotspur vs Chelsea yang baru akan berlangsung pada Jumat dinihari. Kedua tim baru mengalami peruntungan berbeda.

Chelsea baru meraih kemenangan pertamanya di bawah arahan Thomas Tuchel dengan mengalahkan Burnley 2-0. Tottenham baru saja takluk 0-1 di kandang Burnley.

Tottenham kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 33, sedangkan Chelsea berada setingkat di bawahnya dengan nilai 33.

Pekan ini, Manchester City yang memuncaki klasemen, unggul tiga poin dari Manchester United, akan berlaga di kandang Burnley pada Kamis dinihari. Adapun MU menjamu Southampton 24 jam sebelumnya.

Jadwal pekan ini juga akan menampilkan laga Liverpool vs Brighton, Wolves vs Arsenal, Fulham vs Leicester City, dan Leeds United vs Everton.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-22, live Mola TV).

Rabu, 3 Februari 2021

01:00 Sheffield United vs West Bromwich Albion

01:00 Wolverhampton Wanderers vs Arsenal

03:15 Manchester United vs Southampton

03:15 Newcastle United vs Crystal Palace

Kamis, 4 Februari 2021

01:00 Burnley vs Manchester City

01:00 Fulham vs Leicester City

02:30 Leeds United vs Everton

03:15 Aston Villa vs West Ham United

03:15 Liverpool vs Brighton & Hove Albion

Jumat, 5 Februari 2021

03:00 Tottenham Hotspur vs Chelsea.

