Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-21: Real Betis vs Osasuna 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Real Betis vs Osasuna menjadi penutup jadwal Liga Spanyol pekan ke-21, Selasa dinihari WIB, 2 Februari 2021. Laga yang berlangsung di Stadion Benito Villamarin ini dimenangi tuan rumah Betis dengan skor 1-0.

Gol tunggal dalam pertandingan itu dicetak Borja Iglesias pada menit ke-79. Ia menjebol gawang Osasuna setelah mendapatkan umpan dari Cristian Tello.

Bagi Real Betis hasil ini menjadi peningkatan setelah di laga sebelumnya ditahan Real Sociedad 2-2. Mereka meraih kemenangan ketiganya dalam enam laga. Kini tim asuhan Manuel Pellegrini itu menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 30.

Osasuna gagal mempertahankan kebangkitannya setelah mengalahkan Granada 3-1. Dengan demikian mereka hanya menang sekali dalam delapan laga terakhirnya. Kini tim asuhan Jagoba Arrasate itu menempati posisi ke-17 dengan nilai 19.

Hasil Liga Spanyol

(Pekan ke-21)

Hasil Selasa, 2 Februari 2021

Real Betis vs Osasuna 1-0.

Hasil sebelumnya

Valladolid vs Huesca 1-3

Eibar vs Sevilla 0-2

Real Madrid vs Levante 1-2

Valencia vs Elche 1-0

Villareal vs Real Sociedad 1-1.

Hasil Ahad, 31 Januari 2021

Getafe vs Alaves 0-0

Cadiz vs Atletico Madrid 2-4

Granada vs Celta Vigo 0-0

Barcelona vs Athletic Bilbao 2-1.

Klasemen Liga Spanyol