Bursa Transfer: Setelah Dapatkan Ben Davies, Liverpool Juga Datangkan Ozan Kabak

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool mendapatkan dua bek sekaligus di hari terakhir bursa transfer pemain, Senin, 1 Februari. Ozan Kabak didatangkan dari Schalke, menyusul kedatangan Ben Davies dari Preston North End,

Siapakah Kabak? Dia adalah pemain asal Turki yang baru berusia 20 tahun. Dia bergabung dengan Schalke sejak 2019 dan sebelumnya bermain di Galatasaray serta Stuttgart. Selama dua musim di Schalke ia tampil 42 kali dan berhasil mencetak 3 gol.

It’s official! @ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season