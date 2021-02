Jadwal Bola Live Selasa 2 Februari: Ada MU, Arsenal, Juga Inter vs Juventus

Ekspresi para pemain Manchester United Nemanja Matic, Bruno Fernandes, Harry Maguire dan Edinson Cavani setelah pemain Sheffield United Oliver Burke mencetak gol dalam pertandingan Liga Inggris di Old Trafford, Manchester, 28 Januari 2021. Manchester United ditumbangkan Sheffield United 1-2. Pool via REUTERS/Dave Thompson

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari WIB, 03 Februari 2021, akan menyajikan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Coppa Italia, dan Copa del Rey.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian jadwal pekan ke-22. Seluruh pertandingan akan disiarkan Mola TV.

Pada Rabu dinihari nanti antara lain akan tersaji laga Manchester United vs Southampton. MU gagal menang alam dua laga terakhir dan saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 41, tertinggal tiga poin dari Man City. West Brom ada di posisi kedua terbawah klasemen dengan nilai 12.

Baca Juga: 4 Fakta Menarik Tentang Ben Davies, Pemain baru Liverpool

Malam nanti juga ada laga Wolves vs Arsenal. Wolves menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 23, sedangkan Arsenal ada di urutan ke-10 denga nilai 31.

Dua laga lain yang akan hadir dari Liga Ingris adalah Sheffield United vs West Brom dan Newcastle vs Crystal Palace.

Dari ajang Coppa Italia akan hadir laga besar babak semifinal. Partai Inter Milan vs Juventus akan disiarkan TVRI. Ini adalah laga pertama dari dua pertemuan kedua tim di babak empat besar ini.

Sementara itu dari ajang Copa Del Rey akan hadir satu laga perempat final: Almeira vs Sevilla.

Baca Juga: Bursa Transfer Ditutup, Simak Perpindahan Hari Terakhir

Jadwal bola selengkapnya:

Rabu, 03 Februari 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-22)

01:00 Sheffield Utd vs West Brom (Mola TV)

01:00 Wolves vs Arsenal (Mola TV)

03:15 Man United vs Southampton (Mola TV)

03:15 Newcastle vs Crystal Palace (Mola TV).

Coppa Italia

(Semifinal)

02:45 Inter Milan vs Juventus (TVRI).

Copa Del Rey

(Perempat final)

03:00 Almeira vs Sevilla (DAZN).