Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Man United vs Southampton 9-0, Arsenal Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pada Rabu dinihari, 3 Februari 2021, menampilkan hasil: Manchester United vs Southampton 9-0, Wolves vs Arsenal 2-1, Sheffield United vs West Brom 2-1, dan Newcastle United vs Crystal Palace 1-2.

Manchester United berpesta gol saat menjamu Southampton dan menang 9-0. Mereka tampil dominan dengan menguasai bola hingga 75 persen. Mereka juga melakukan tembakan terarah ke gawang lawan sebanyak 14 kali ketimbang lawan yang hanya sekali.

MU diuntungkan karena Southampton harus bermain dengan 10 orang sejak menit kedua, setelah Alexandre Jankewitz mendapat kartu merah.

Si Setan Merah kemudian memulai pesta golnya pada menit ke-18 lewat Aaron Wan-Bissaka. Selanjutnya tujuh orang berbeda menambah gol buat tim itu, termasuk Anthony Martial yang membuat double (69 dan 90).

Gol MU lain dicetak Marcus Rashford (25), bunuh diri Jan Bednarek (34), Edinson Cavani (39), Scott McTominay (71), penalti Bruno Fernandes (87), dan Daniel James (90+3).

Ketika kedudukan 6-0, Southampton kembali kehilangan pemainnya. Jan Bednarek melakukan pelanggaran yang berbuah penalti. Fernandes sukses mengeksekusinya. Adapun gol Southampton lewat Che Adams pada menit ke-54 dianulir wasit dengan bantuan VAR karena offside.

Bagi MU, hasil ini menjadi kebangkitan setelah gagal menang dalam dua laga sebelumnya. Mereka tetap di posisi kedua klasemen dengan nilai 44, hanya kalah selisih gol dari Manchester City.

Southampton mengalami kekalahan keempat secara beruntun, sekaligus yang terbesar musim ini. Kini mereka menempati posisi ke-12 dengan nilai 29.

Dalam laga lain, Arsenal takluk 1-2 di kandang Wolverhampton Wanderers. Mereka harus bermain dengan 10 orang setelah David Luiz (45) dan Bernd Leno (72) mendapat kartu merah.

Arsenal sempat mendapat gol lewat Bukayo Saka (9) tapi dianulir wasit. Mereka akhirnya unggul lewat Nicolas Pepe (32). Dalam posisi 1-0, David Luiz terkena kartu merah dan kubu lawan mendapat hadiah penalti, yang dieksekusi dengan baik oleh Ruben Neves.

Gol kemenangan Wolves dicetak Joao Moutinho (49), jauh sebelum kartu merah kedua buat The Gunners.

Ini menjadi kegagalan meraih poin kedua bagi Arsenal yang di laga sebelumnya ditahan MU 0-0. Tim asuhan Mikel Arteta itu kini menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 31, unggul 5 poin dari Wolves yang ada di posisi ke-14.

Dalam laga lain, Sheffield United mengalahkan West Bromwich Albion 2-1. Sedangkan Newcastle United takluk 1-2 saat menjamu Crystal Palace.

