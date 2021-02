Man United vs Southampton 9-0: Simak 8 Fakta Menarik, Termasuk Soal Fernandes

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United mengalahkan Southampton dengan skor telak, 9-0, dalam laga pekan ke-22 Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Rabu dinihari WIB.

Kartu merah yang diterima talenta muda Southampton, Alexandre Jankewitz, saat pertandingan belum genap berusia dua menit membantu MU. Setan Merah kemudian meraih golnya lewat Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Anthony Martial (2 gol), Bruno Fernandes (penalti), Scott McTominay, Daniel James, serta gol bunuh diri Jan Bednarek.

Berikut sejumlah fakta menarik dari pertandingan ini:

• Ini menjadi ketiga kalinya laga Premier League berakhir dengan selisih gol 9 atau lebih. Laga sebelumnya adalah:

1995 Manchester United 9-0 Ipswich Town

2019 Southampton 0-9 Leicester City.

• Selain mencetak gol penalti, Bruno Fernandes juga memberi dua assist di laga itu, buat Martial dan James. Kini assistnya sudah berjumlah 15 dalam 36 laga. Hanya Eric Cantona dan Dimitri Payet yang mampu menyumbang assist sama dalam jumlah laga lebih sedikit (33).

• Southampton bukanlah tim pertama yang pemainnya diusir wasit dan mencetak gol bunuh diri saat melawan Manchester United di Old Trafford. Sunderland juga mengalami pada Oktober 2009.

• Bagi Rashford, gol di laga ini merupakan yang ke-16 di semua kompetisi. Ia hanya kalah tajam dari Mohamed Salah (21) dan Harry Kane (19).

• Tujuh pemain Manchester United berbeda mencetak gol di laga ini (di luar gol bunuh diri). Ini hanya kedua kalinya terjadi di Premier League, setelah Chelsea vs Aston Villa pada Desember 2012.

• MU juga mengalahkan Southampton 3-0 pada pertemuan sebelumnya, sehingga skor agregat kedua tim musim ini adalah 12-0. Jumlah gol seperti itu sebelumnya pernah terjadi pada:

1995/96 Blackburn Rovers vs Nottingham Forest.

2009/10 Tottenham Hotspur vs Wigan Athletic.

2019/20 Manchester City vs Watford.

Baca Juga: Arsenal Ditekuk Wolves, Arteta Persoalkan Kartu Merah David Luiz

• Kemenangan itu membuat MU kini mengoleksi 44 poin, menyamai rival sekota Manchester City tetapi tertahan pada posisi kedua karena kalah selisih gol. Sedangkan Southampton (29) yang menyamai rekor kekalahan terburuknya dengan hasil kali ini, melorot ke urutan ke-12 klasemen.

• Kedua tim akan kembali bermain dalam lanjutan Liga Inggris Sabtu, 6 Februari, saat Manchester United menjamu Everton dan Southampton bertandang ke markas Newcastle United.

OPTA JOE | REUTERS