Jadwal Bola Live Rabu 3 Februari: Manchester City, Liverpool, Barcelona, Napoli

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari WIB, 03 Februari 2021, akan menyajikan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Coppa Italia, dan Copa del Rey.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian jadwal pekan ke-22. Seluruh pertandingan akan disiarkan Mola TV.

Pada Kamis dinihari nanti antara lain akan tersaji laga Burnley vs Manchester City. Dalam laga ini, Man City akan berjuang mengejar kemenangan setelah nilainya (44) disamai Manchester United yang baru mengalahkan Southampton 9-0.

Dalam laga lain malam ini juga ada Liverpool vs Brighton, Fulham vs Leicester City, Leeds United vs Everton, serta Aston Villa vs West Ham.

Dari ajang Coppa Italia akan hadir laga besar babak semifinal. Partai Atalanta vs Napoli akan disiarkan TVRI. Ini adalah laga pertama dari dua pertemuan kedua tim di babak empat besar ini.

Sementara itu dari ajang Copa Del Rey akan hadir dua laga perempat final: Levante vs Villarreal dan Granada vs Barcelona.

Jadwal bola selengkapnya:

Kamis, 04 Februari 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-22)

01:00 Burnley vs Manchester City (Mola TV)

01:00 Fulham vs Leicester (Mola TV)

02:30 Leeds vs Everton (Mola TV)

03:15 Aston Villa vs West Ham (Mola TV)

03:15 Liverpool vs Brighton (Mola TV).

Coppa Italia

(Semifinal)

02:45 Atalanta vs Napoli (TVRI).

Copa Del Rey

(Perempat final)

01:00 Levante vs Villarreal (DAZN)

03:00 Granada vs Barcelona (DAZN).

Piala Jerman

00:30 Leipzig vs Bochum

00:30 Wolfsburg vs Schalke 04

02:45 Jahn Regensburg vs Koln

02:45 VfB Stuttgart vs Borussia Moenchengladbach.

Jumat, 05 Februari 2021

Liga Inggris

(Pekan ke22)

03:00 Tottenham vs Chelsea (Mola TV).

Copa Del Rey

(Perempat final)

03:00 Real Betis vs Ath Bilbao (DAZN).

Untuk mendapatkan jadwal bola terbaru simak di laman Bola Tempo.