AS Roma Masukkan Edin Dzeko dan Stephan El Shaarawy ke Skuad Liga Europa

Ekspresi kecewa pemain AS Roma, Edin Dzeko saat berlaga melawan Sevilla dalam laga 16 besar Liga Eropa di Duisburg, Jerman, 6 Agustus 2020. AS Roma tersingkir dari ajang Liga Eropa setelah kalah atas Sevilla dengan skor akhir 0-2. Pool via REUTERS/Friedemann Vogel