Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Manchester City Menang, Liverpool Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-22 yang berlangsung Kamis dinihari WIB, 4 Februari 2021, menampilkan hasil: Liverpool vs Brighton 0-1, Burnley vs Manchester City 0-2, Fulham vs Leicester City 0-2, Leeds United vs Everton 1-2, dan Aston Villa vs West Ham United 1-3.

Liverpool mendapat kejutan saat menjamu Brighton & Hove Albion dan takluk 0-1. Kemenangan tim tamu dipastikan gol Steven Alzate pada menit ke-56.

Liverpool sebenarnya unggul dalam penguasaan bola (63 persen), tapi kalah jauh dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan (1 banding 4). Mereka tampak kedodoran di mulut gawang lawan.

Hasil ini menjadi kemunduran setelah mereka mampu menang dalam dua laga beruntun. Kekalahan ini juga jadi yang ketiga dalam enam laga. Kini tim asuhan Jurgen Klopp itu berada di posisi keempat dengan nilai 40. Brighton menempati posisi ke-15 dengan nilai 24.

Dalam laga lain, Manchester City meraih kemenangan 2-0 saat berlaga di kandang Burnley. Gol The Citizens dicetak Gabriel Jesus (menit 3) dan Raheem Sterling (36).

Ini menjadi kemenangan keenam secara beruntun yang diraih Man City. Tim asuhan Pep Guardiola itu kini mengokohkan posisinya di puncak klasemen dengan nilai 47, unggul tiga poin dari Manchester United.

Burnley, yang mengalami kekalahan kedua secara beruntun menempati urutan ke-17 denga nilai 22.

Dalam laga lain, Leicester City menang 2-0 di kandang Fulham. Everton juga menang 2-1 di markas Leeds United. Sedangkan West Ham mengalahkan tuan rumah Aston Villa 3-1.

Liga Inggris

(Pekan ke-22, live Mola TV).

Hasil Kamis, 4 Februari 2021

Burnley vs Manchester City 0-2

Fulham vs Leicester City 0-2

Leeds United vs Everton 1-2

Aston Villa vs West Ham United 1-3

Liverpool vs Brighton & Hove Albion 0-1.

Hasil sebelumnya:

Manchester United vs Southampton 9-0

Sheffield United vs West Bromwich Albion 2-1

Wolverhampton Wanderers vs Arsenal 2-1

Newcastle United vs Crystal Palace 1-2.

Jadwal selanjutnya

Jumat, 5 Februari 2021

03:00 Tottenham Hotspur vs Chelsea.

Klasemen Liga Inggris