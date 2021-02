Jadwal Liga Inggris Kamis 4 Februari: Tottenham Hotspur vs Chelsea Live Mola TV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada Kamis atau Jumat dinihari WIB, 4 Februari 2021, akan menghadirkan pertandingan terakhir pekan ke-22. Laga besar Tottenham Hotspur vs Chelsea akan disiarkan live oleh Mola TV.

Kedua tim sama-sama tengah berjuang untuk bisa masuk posisi empat besar. Tottenham Hotspur menempati posisi ketujuh dengan nilai 33, hanya unggul selisih gol dari lawannya yang ada di posisi kedelapan.

Tottenham kalah dalam dua laga terakhirnya. Sedangkan Chelsea tak terkalahkan dalam dua laga awal di masa Thomas Tuchel, termasuk sekali menang.

Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim, Chelsea menang tiga kali dan dua laga lain berakhir seri. Karena itu, melihat rekor head-to-head dan tren terkini kedua tim, Chelsea lebih diunggulkan untuk menang dalam laga nanti.

Liga Inggris

(Pekan ke-22, live Mola TV).

Jadwal selanjutnya

Jumat, 5 Februari 2021

03:00 Tottenham Hotspur vs Chelsea.

Hasil sebelumnya:

Burnley vs Manchester City 0-2

Fulham vs Leicester City 0-2

Leeds United vs Everton 1-2

Aston Villa vs West Ham United 1-3

Liverpool vs Brighton & Hove Albion 0-1

Manchester United vs Southampton 9-0

Sheffield United vs West Bromwich Albion 2-1

Wolverhampton Wanderers vs Arsenal 2-1

Newcastle United vs Crystal Palace 1-2.

Klasemen Liga Inggris