Jadwal Liga Italia Pekan 21 Akhir Minggu Ini: Juve, Inter, Napoli Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan ke-21 akan bergulir akhir minggu ini. Ada empat laga yang akan disiarkan live di RCTI.

Salah satu laga yang akan disiarkan langsung adalah Juventus vs AS Roma, pada Ahad dinihari. Kedua tim akan berebut posisi tiga besar.

Roma saat ini berada di posisi ketiga klasemen. Tapi, nilainya (40) hanya terpaut satu poin dari Juventus yang ada di bawahnya. Kedua tim sama-sama mampu menang dalam dua laga terakhirnya.

Pertandingan lain yang juga akan ditayangkan RCTI adalah Fiorentina vs Inter Milan, pada Sabtu malam. Inter akan berusaha menjaga kebangkitan setelah menang 4-0 atas Benevento. Kini mereka menempati posisi kedua dengan nilai 44, unggul 22 poin dari lawannya yang ada di posisi ke-11.

Inter saat ini tertinggal dua angka dari AC Milan yang ada di puncak klasemen. Pekan ini, Rossoneri akan menghadapi Crotone pada Ahad malam.

Satu laga lain yang akan disiarkan RCTI adalah Genoa vs Napoli, pada Ahad dinihari. Napoli kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 37, unggul 16 poin dari Genoa di posisi ke-14.

Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-21)

Sabtu, 6 Februari 2021

02:45 Fiorentina vs Inter Milan (RCTI)

21:00 Atalanta vs Torino (Bein Sport 2)

21:00 Sassuolo vs Spezia (Bein Sport 2).

Ahad, 7 Februari 2021

00:00 Juventus vs AS Roma (RCTI)

02:45 Genoa vs Napoli (RCTI)

18:30 Benevento vs Sampdoria (Bein Sport 2)

21:00 AC Milan vs Crotone (Bein Sport 2)

21:00 Udinese vs Verona (Bein Sport 2).

Senin, 8 Februari 2021

00:00 Parma vs Bologna (Bein Sport 2)

02:45 Lazio vs Cagliari (RCTI).

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 AC Milan 20 18 46 2 Inter 20 26 44 3 Roma 20 11 40 4 Juventus 19 21 39 5 SSC Napoli 19 24 37 6 Lazio 20 8 37 7 Atalanta 20 19 36 8 Sassuolo 20 3 31 9 Verona 20 5 30 10 Sampdoria 20 -1 26 11 Fiorentina 20 -10 22 12 Benevento 20 -17 22 13 Udinese 20 -7 21 14 Genoa 20 -8 21 15 Bologna 20 -10 20 16 Spezia 20 -11 18 17 Torino 20 -9 15 18 Cagliari 20 -14 15 19 Parma 20 -24 13 20 Crotone 20 -24 12