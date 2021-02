Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan 22: Tottenham Hotspur vs Chelsea 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Tottenham Hotspur vs Chelsea pada pekan ke-22 Liga Inggris, Jumat dinihari WIB, 5 Februari 2021, berakhir dengan skor 0-1. Hasil yang diraih di Tottenham Hotspur Stadium ini memastikan awal bagis Thomas Tuchel bersama The Blues tetap terjaga.

Kemenangan itu diraih Chelsea berkat gol penalti Jorginho pada menit ke-23. Penalti diberikan wasit karena pelanggaran Eric Dier terhadap Timo Werner.

Hasil ini memastikan Tuchel, yang menggantikan Frank Lampard pekan lalu, mampu mengantar timnya mengambil tujuh poin dari tiga pertandingan Liga Premier. Dalam ketiga laga itu, Chelsea juga mampu tanmpil tanpa kebobolan gol.

Chelsea memiliki banyak peluang untuk memperpanjang keunggulan setelah turun minum. Callum Hudson-Odoi dan Mason Mount nyaris mencetak gol. Striker Tottenham Carlos Vinicius, yang bermain menggantikan Harry Kane yang cedera, menyundul satu peluang gemilang di akhir pertandingan yang gagal berbuah gol.

Kemenangan ini mengangkat posisi Chelsea ke urutan keenam klasemen Liga Inggris dengan 36 poin dari 22 pertandingan. Sedangkan Tottenham Hotspur, yang mengalami tiga kekalahan berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 2012, merosot ke posisi kedelapan dengan 33 poin.

Hasil Liga Inggris

(Pekan ke-22).

Hasil Jumat, 5 Februari 2021

Tottenham Hotspur vs Chelsea 0-1.

Hasil sebelumnya:

Burnley vs Manchester City 0-2

Fulham vs Leicester City 0-2

Leeds United vs Everton 1-2

Aston Villa vs West Ham United 1-3

Liverpool vs Brighton & Hove Albion 0-1

Manchester United vs Southampton 9-0

Sheffield United vs West Bromwich Albion 2-1

Wolverhampton Wanderers vs Arsenal 2-1

Newcastle United vs Crystal Palace 1-2.

Klasemen Liga Inggris

No tim Main Gol Poin 1 Man City 21 26 47 2 Man United 22 19 44 3 Leicester City 22 14 42 4 Liverpool 22 18 40 5 West Ham 22 6 38 6 Chelsea 22 13 36 7 Everton 20 6 36 8 Tottenham 21 12 33 9 Aston Villa 20 11 32 10 Arsenal 22 5 31 11 Leeds United 21 -2 29 12 Southampton 21 -7 29 13 Crystal Palace 22 -10 29 14 Wolves 22 -8 26 15 Brighton 22 -5 24 16 Newcastle 22 -14 22 17 Burnley 21 -15 22 18 Fulham 21 -14 14 19 West Brom 22 -34 12 20 Sheffield 22 -21 11