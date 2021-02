Prediksi Juventus vs AS Roma di Liga Italia pada Sabtu Malam

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus bakal menghadapi pertarungan yang tidak mudah akhir pekan ini. Lawan yang mereka hadapi adalah AS Roma, yang kini menempati peringkat ketiga, satu tingkat di atasnya dengan selisih satu poin.

Untuk bisa tetap bertahan di posisi atas, Juve yang kini mengemas 39 poin tentunya harus bisa mengatasi tim tamunya. Sebab, dengan kemenangan itu, mereka akan naik ke peringkat ke tiga dan menempel AC Milan dan Inter Milan yang kini di posisi teratas dengan 46 dan 44 poin.

Pasukan Andrea Pirlo saat ini sedang dalam tren positif. Mereka meraih lima kemenangan beruntun di berbagai kompetisi. Terakhir, mereka menang di markas Inter Milan 2-1 pada laga pertama semifinal Coppa Italia.

Sementara itu, Roma yang gagal melaju ke perempat final Coppa Italia setelah dikalahkan Spezia 3-0 di kandang, bangkit dengan membalas kekalahan itu di Liga Italia dengan skor 4-3 selang tiga hari kemudian. Paling anyar, mereka mengalahkan Verona 3-1 yang membuat tim ini tembus tiga besar.

Dengan melihat persaingan untuk perebutan gelar yang semakin ketat, Roma pastilah ingin berjuang keras meraih kemenangan di markas Juventus agar bisa terus di papan atas klasemen.

Saat menjamu Roma, penyerang Paulo Dybala diperkirakan masih akan absen karena cedera meski kabar terbaru pemain Argentina itu sudah kembali berlatih. Aaron Ramsey kemungkinan juga belum bisa bermain pekan ini.

Sementara itu kiper Wojciech Szczesny dan dua bek Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini yang sebelumnya diistirahatkan pada pertandingan tengah pekan, diharapkan bisa kembali turun sebagai starter. Juan Cuadrado bersama Danilo atau Alex Sandro berpeluang tampil sebagai bek sayap.

Di lini tengah, gelandang Adrien Rabiot kemungkinan akan diplot sebagai pengganti Rodrigo Bentancur yang diskors. Alvaro Morata juga berpotensi menggantikan Dejan Kulusevski di lini depan.

Di kubu tim tamu, Roma tidak akan diperkuat bek Chris Smalling karena cedera dan Lorenzo Pellegrini yang terkena skorsing. Dalam situasi itu, Marash Kumbulla ada kemungkinan ditarik ke tengah.

Ekspresi kecewa pemain AS Roma, Edin Dzeko saat berlaga melawan Sevilla dalam laga 16 besar Liga Eropa di Duisburg, Jerman, 6 Agustus 2020. AS Roma tersingkir dari ajang Liga Eropa setelah kalah atas Sevilla dengan skor akhir 0-2. Pool via REUTERS/Friedemann Vogel

Edin Dzeko, penyerang dan kapten tim yang gagal pindah pada bursa transfer musim dingin ini bakal masuk kembali ke skuad setelah bentrok dengan pelatih Paulo Fonseca. Sementara itu, Borja Mayoral harus berusaha mempertahankan posisinya di tim utama sebagai penyarnag Roma dengan dukungan dari Henrikh Mkhitaryan.

Perkiraan susunan pemain Juventus vs AS Roma:

Juventus: Wojciech Szczesny (GK); Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Girogio Chiellini, Danilo; Weston McKennie, Arthur, Adrien Rabiot, Federico Chiesa; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo

AS Roma: Pau Lopez; Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Marash Kumbulla; Rick Karsdorp, Gonzalo Villar, Jordan Veretout, Bryan Cristante, Leonardo Spinazzola; Henrikh Mkhitaryan; Borja Mayoral

Setelah menjamu AS Roma, Juventus akan menghadapi Inter Milan pada pertandingan kedua semifinal Coppa Italia pada Rabu dinihari WIB. Saat ini, pasukan Andrea Pirlo unggul setelah kemenangan di markas Inter 2-1 pekan lalu. Hasil imbang akan cukup untuk membawa mereka lolos ke final.

