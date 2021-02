Klasemen Liga Italia: Fiorentina vs Inter 0-2, Nerazzurri Kudeta AC Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Fiorentina vs Inter Milan berlangsung Sabtu dinihari WIB, 6 Februari 2021, menjadi awal dari rangkaian pertandingan Liga Italia pekan ke-21. Inter menang dengan skor 2-0 dalam pertandingan di Artemio Franchi ini.

Inter Milan unggul pada menit ke-31, lewat gol Niola Barella yang melepaskan tendangan melengkung yang menakjubkan. Ivan Perisic menambah keunggulan itu pada menit ke-52, memanfaatkan umpan Achraf Hakimi.

Kemenangan Inter tak lepas dari kecemerlangan kiper Samir Handanovic yang beberapa kali melakukan penyelamatan hebat, termasuk dua di babak pertama.

Hasil itu mengantar Inter naik ke puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 47, unggul satu poin dari AC Milan yang akan menjamu Crotone pada Ahad malam. Fiorentina tetap di urutan 12 dengan 22 poin.

Hasil dan jadwal Liga Italia

(Pekan ke-21)

Sabtu, 6 Februari 2021

Fiorentina vs Inter Milan 0-2.

21:00 Atalanta vs Torino (Bein Sport 2)

21:00 Sassuolo vs Spezia (Bein Sport 2).

Ahad, 7 Februari 2021

00:00 Juventus vs AS Roma (RCTI)

02:45 Genoa vs Napoli (RCTI)

18:30 Benevento vs Sampdoria (Bein Sport 2)

21:00 AC Milan vs Crotone (Bein Sport 2)

21:00 Udinese vs Verona (Bein Sport 2).

Senin, 8 Februari 2021

00:00 Parma vs Bologna (Bein Sport 2)

02:45 Lazio vs Cagliari (RCTI).

Klasemen Liga Italia