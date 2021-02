Jadwal Bola Live Sabtu 6 Februari: MU, Arsenal, Juventus, Real Madrid, Dortmund

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 7 Februari 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman. Banyak laga yang disiarkan live.

Dari Liga Inggris akan hadir jadwal pekan ke-23, yang semuanya live di Mola TV. Malam nanti akan tersaji laga Manchester United vs Everton, Aston Villa vs Arsenal, Burnley vs Brighton, Fulham vs West Ham, dan Newcastle vs Southampton.

Dari Liga Italia pekan ke-21, malam ini akan trsaji dua pertandingan yang disiarkan langsung RCTI: Juventus vs AS Roma dan Genoa vs Napoli. Selain itu ada pertandingan Atalanta vs Torino serta Sassuolo vs Spezia.

Liga Spanyol akan menyajikan rangkaian jadwal pekan ke-22. Malam ini Real Madrid akan berlaga di markas Huesca. Selain itu ada laga Levante vs Granada, Elche vs Villarreal, dan Sevilla vs Getafe.

Liga Jerman malam ini antara lain akan menyajikan laga Freiburg vs Dortmund dan Schalke vs RB Leipzig.

Baca Juga: Inter Milan Naik ke Puncak Klasemen, Geser AC Milan

Jadwal bola selengkapnya:

Sabtu, 06 Februari 2021

Liga Italia

(Pekan ke-21)

Fiorentina vs Inter Milan 0-2

21:00 Atalanta vs Torino (Bein Sport 2)

21:00 Sassuolo vs Spezia (Bein Sport 2).

Liga Inggris

(Pekan ke-23)

19:30 Aston Villa vs Arsenal (Mola TV)

22:00 Burnley vs Brighton (Mola TV)

22:00 Newcastle vs Southampton (Mola TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-22)

Alaves vs Valladolid 1-0.

20:00 Levante vs Granada (Bein Sport 1)

22:15 Huesca vs Real Madrid (Bein Sport 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-20)

Hertha Berlin vs Bayern Munchen 0-1.

21:30 Augsburg vs Wolfsburg (Mola TV)

21:30 Freiburg vs Dortmund (Mola TV)

21:30 Schalke vs RB Leipzig (Mola TV)

21:30 Leverkusen vs Stuttgart (Mola TV)

21:30 Mainz vs Union Berlin (Mola TV).

Ahad, 07 Februari 2021

Liga Italia

(Pekan ke-21)

00:00 Juventus vs AS Roma (RCTI)

02:45 Genoa vs Napoli (RCTI)

18:30 Benevento vs Sampdoria (Bein Sport 2)

21:00 AC Milan vs Crotone (Bein Sport 2)

21:00 Udinese vs Verona (Bein Sport 2).

Liga Inggris

(Pekan ke-23)

00:30 Fulham vs West Ham (Mola TV)

03:00 Man United vs Everton (Mola TV)

19:00 Tottenham vs West Brom (Mola TV)

21:00 Wolves vs Leicester (Mola TV)

23:30 Liverpool vs Man City (NET TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-22)

00:30 Elche vs Villarreal (Bein Sport 1)

03:00 Sevilla vs Getafe (Bein Sport 1)

20:00 Sociedad vs Cadiz (Bein Sport 1)

22:15 Ath Bilbao vs Valencia (Bein Sport 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-20)

00:30 Mgladbach vs FC Koln (Mola TV)

21:30 Hoffenheim vs Frankfurt (Mola TV).

Senin, 08 Februari 2021

Liga Italia

(Pekan ke-21)

00:00 Parma vs Bologna (Bein Sport 2)

02:45 Lazio vs Cagliari (RCTI).

Liga Inggris

(Pekan ke-23)

02:15 Sheffield United vs Chelsea (Mola TV).

Liga Prancis

(Pekan ke-24)

03:00 Marseille vs PSG (RCTiplus).

Liga Spanyol

(Pekan ke-22)

00:30 Osasuna vs Eibar (Bein Sport 1)

03:00 Real Betis vs Barcelona (Bein Sport 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-20)

00:00 Bielefeld vs Bremen (Mola TV).

Selasa, 09 Februari 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-23)

03:00 Leeds United vs Crystal Palace (Mola TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-22)

03:00 Atletico Madrid vs Osasuna (Bein Sport 1).

Untuk perkembangan terbaru soal jadwal bola terus ikuti di laman Bola Tempo.