Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-23 Sabtu: Aston Villa vs Arsenal 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Aston Villa vs Arsenal tersaji pada pekan ke-23 Liga Inggris, Sabtu malam, 6 Februari 2021. Pertandingan yang berlangsung di Villa Park ini dimenangi Aston Villa dengan skor 1-0.

Aston Villa langsung menggebrak di kandangnya. Pada menit kedua mereka unggul berkat gol Ollie Watkins, yang meneruskan umpan Bertrand Traore. Gol itu terbukti menjadi pembeda dalam laga tersebut.

Arsenal sebenarnya lebih unggul dalam penguasaan bola (63 persen) tapi kalah agresif dalam hal tembakan terarah (4 banding 9).

Bagi Aston Villa hasil itu menjadi kebangkitan setelah dikalahkan West Ham 1-3 di laga sebelumnya. Mereka kini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 35.

Arsenal mengalami dua kekalahan beruntun dan gagal menang dalam tiga laga terakhirnya. Tim asuhan Mikel Arteta itu menempati posisi ke-10 dengan nilai 31.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-23)

Sabtu, 06 Februari 2021

Aston Villa vs Arsenal 1-0.

22:00 Burnley vs Brighton (Mola TV)

22:00 Newcastle vs Southampton (Mola TV).

Ahad, 07 Februari 2021

00:30 Fulham vs West Ham (Mola TV)

03:00 Manchester United vs Everton (Mola TV)

19:00 Tottenham vs West Brom (Mola TV)

21:00 Wolves vs Leicester (Mola TV)

23:30 Liverpool vs Manchester City (NetTV).

Senin, 08 Februari 2021

02:15 Sheffield Utd vs Chelsea (Mola TV).

Selasa 09 Februari 2021

03:00 Leeds United vs Crystal Palace (Mola TV).

