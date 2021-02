Klasemen Liga Inggris Pekan 23: Manchester United vs Everton 3-3, Arsenal Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-23 pada Ahad dinihari WIB, 7 Februari 2021, menampilkan hasil: Manchester United vs Everton 3-3, Aston Villa vs Arsenal 1-0, Burnley vs Brighton 1-1, Newcastle vs Southampton 3-2, Fulham vs West Ham 0-0.

Manchester United gagal meraih poin penuh dan tertahan 3-3 saat menjamu Everton di Old Trafford. Everton bisa menyamakan kedudukan di menit terakhir pertandingan.

Gol MU dicetak Edinson Cavani (menit 24), Bruno Fernandes (45), dan Scott McTominay (70). Sedangkan gol Everton diceploskan Abdoulaye Doucoure (49), James Rodriguez (52), dan Dominic Calvert-Lewin (90+5).

Hasil ini membuat MU gagal menjaga tren positifnya. Mereka kini hanya meraih satu kemenangan dalam tiga laga terakhir. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 45, tertinggal dua poin dari Manchester City.

Bagi Everton, hasil ini juga membuat mereka hanya bisa menang sekali dalam lima laga terakhir. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu kini ada urutan keenam klasemen dengan nilai 37.

Dalam laga sebelumnya, Aston Villa mengalahkan Arsenal dengan skor 1-0 di Villa Park. Mereka unggul lewat gol Ollie Watkins pada menit kedua.

Aston Villa bangkit setelah dikalahkan West Ham 1-3 di laga sebelumnya. Mereka menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 35.

Arsenal mengalami dua kakalahan beruntun dan gagal menang dalam tiga laga terakhirnya. Tim asuhan Mikel Arteta itu menempati posisi ke-10 dengan nilai 31.

Baca Juga: Real Madrid Susah Payah Kalahkan Huesca

Seentara itu, laga Burnley vs Brighton berakhir 1-1, Newcastle vs Southampton berujung 3-2, sedangkan Fulham vs West Ham berkedudukan 0-0.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-23)

Sabtu, 06 Februari 2021

Aston Villa vs Arsenal 1-0

Burnley vs Brighton 1-1

Newcastle vs Southampton 3-2.

Ahad, 07 Februari 2021

Fulham vs West Ham 0-0

Manchester United vs Everton 3-3.

Jadal berikutnya

Ahad, 07 Februari 2021

19:00 Tottenham vs West Brom (Mola TV)

21:00 Wolves vs Leicester (Mola TV)

23:30 Liverpool vs Manchester City (NetTV).

Senin, 08 Februari 2021

02:15 Sheffield Utd vs Chelsea (Mola TV).

Selasa 09 Februari 2021

03:00 Leeds United vs Crystal Palace (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris