Hasil dan Klasemen Liga Italia pekan ke-22: Juventus vs AS Roma 2-0, Napoli Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia pekan ke-21 pada Ahad dinihari WIB, 7 Februari 2021, menghadirkan hasil: Juventus vs AS Roma 2-0, Genoa vs Napoli 2-1, Atalanta vs Torino 3-3, Sassuolo vs Spezia 1-2.

Juventus meraih kemenangan 2-0 saat menjamu AS Roma di Allianz Stadium. Cristiano Ronaldo, yang sehari sebelumnya berulang tahun ke-36, membuka keunggulan Juve pada menit ke-13. Sedangkan gol berikutnya tercipta dari bunuh diri Roger Ibanez pada menit ke-69.

Hasil ini membuat Juventus terus menang dalam tiga laga terakhirnya di Serie A. Tim juara bertahan itu kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 43.

AS Roma mengalami kemunduran setelah dalam dua laga sebelumnya terus menang. Kini tim itu menghuni posisi keempat dengan nilai 40.

Dalam laga lain, Napoli mendapat kejutan dan takluk 1-2 di kandang Genoa. Mereka langsung kebobolan dua kali lewat gol Goran Pandev (11 dan 26) dan hanya bisa meraih satu gol lewat Matteo Politano.

Napoli, yang mengalami kekalahan keduanya dalam tiga laga terakhir, kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 37, unggul 12 poin dari Genoa yang ada di posisi ke-11.

Dalam laga lain, laga Atalanta vs Torino berakhir 3-3, sedangkan partai Sassuolo vs Spezia berujung 1-2.

Hasil dan jadwal Liga Italia

(Pekan ke-21)

Sabtu, 6 Februari 2021

Fiorentina vs Inter Milan 0-2.

Atalanta vs Torino 3-3

Sassuolo vs Spezia 1-2.

Ahad, 7 Februari 2021

Juventus vs AS Roma 2-0

Genoa vs Napoli 2-1.

Jadwal berikutnya

Ahad, 7 Februari 2021

18:30 Benevento vs Sampdoria (Bein Sport 2)

21:00 AC Milan vs Crotone (Bein Sport 2)

21:00 Udinese vs Verona (Bein Sport 2).

Senin, 8 Februari 2021

00:00 Parma vs Bologna (Bein Sport 2)

02:45 Lazio vs Cagliari (RCTI).

Klasemen Liga Italia