Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-21: Benevento vs Sampdoria 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Benevento vs Sampdoria tersaji pada pekan ke-21 Liga Italia, Ahad malam, 7 Februari 2021. Laga di Stadio Ciro Vigorito ini berakhir dengan skor 1-1.

Kedua tim bermain imbang hingga babak pertama usai. Baru pada menit ke-55 tuan rumah Benevento menjebol gawang lawan lewat gol Gianluca Caprari, memanfaatkan umpan Federico Barba.

Sampdoria kemudian membalas lewat gol Keita Balde pada menit ke-80, yang meneruskan umpan Mikkel Damsgaard.

Bagi Benevento hasil ini membuat mereka gagal menang dalam lima laga secara beruntun, termasuk tiga kali kalah. Kini tim asuhan Filippo Inzaghi ini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 23.

Sampdoria gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Kini tim asuhan Claudio Ranieri menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 27.

Hasil dan jadwal Liga Italia

(Pekan ke-21)

Sabtu, 6 Februari 2021

Fiorentina vs Inter Milan 0-2.

Atalanta vs Torino 3-3

Sassuolo vs Spezia 1-2.

Ahad, 7 Februari 2021

Juventus vs AS Roma 2-0

Genoa vs Napoli 2-1.

Benevento vs Sampdoria 1-1.

Jadwal berikutnya

Ahad, 7 Februari 2021

21:00 AC Milan vs Crotone (Bein Sport 2)

21:00 Udinese vs Verona (Bein Sport 2).

Senin, 8 Februari 2021

00:00 Parma vs Bologna (Bein Sport 2)

02:45 Lazio vs Cagliari (RCTI).

Klasemen Liga Italia