Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-22: Tottenham vs West Brom 2-0

Pertandingan Tottenham Hotspur vs West Bromwich Albion dalam lanjutan Liga Inggris di Tottenham Hotspur Stadium, London, Ahad, 7 Februari 2021. REUTERS/Julian Finney

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Tottenham Hotspur vs West Bromwich Albion tersaji dalam rangkaian jadwal pekan ke-23 Liga Inggris Ahad malam, 7 Februari 2021. Pertandingan di Tottenham Hotspur Stadium dimenangi tuan rumah dengan skor 2-0.

Babak pertama berlangsung tanpa gol. Performa Tottenham melonjak di babak kedua. Mereka meraih gol lewat Harry Kane pada menit ke-54, yang memanfaatkan umpan Pierre-Emile Hoejbjerg.

Keunggulan itu ditambah oleh Heung-Min Son pada menit ke-58, setelah memanfaatkan umpan Lucas Moura.

Tottenham mendominasi penguasaan bola, mencapai 66 persen. Spurs juga unggul jauh dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan, dengan 6 banding 1.

Ini menjadi kebangkitan bagi Tottenham tiga kali kalah beruntun dalam laga sebelumnya. Tim asuhan Jose Mourinho itu menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 36.

West Brom gagal menang untuk kelima kalinya secara beruntun, termasuk empat kali kalah. Tim asuhan Sam Allardyce itu kini berada di urutan ke-19 klasemen dengan nilai 12.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-23)

Sabtu, 06 Februari 2021

Aston Villa vs Arsenal 1-0

Burnley vs Brighton 1-1

Newcastle vs Southampton 3-2.

Ahad, 07 Februari 2021

Fulham vs West Ham 0-0

Manchester United vs Everton 3-3.

Ahad, 07 Februari 2021

Tottenham vs West Brom 2-0.

Jadal berikutnya

Ahad, 07 Februari 2021

21:00 Wolves vs Leicester (Mola TV)

23:30 Liverpool vs Manchester City (NetTV).

Senin, 08 Februari 2021

02:15 Sheffield Utd vs Chelsea (Mola TV).

Selasa 09 Februari 2021

03:00 Leeds United vs Crystal Palace (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 21 26 47 2 Man United 23 19 45 3 Leicester City 22 14 42 4 Liverpool 22 18 40 5 West Ham 23 6 39 6 Everton 21 6 37 7 Tottenham 22 14 36 8 Chelsea 22 13 36 9 Aston Villa 21 12 35 10 Arsenal 23 4 31 11 Leeds United 21 -2 29 12 Southampton 22 -8 29 13 Crystal Palace 22 -10 29 14 Wolves 22 -8 26 15 Brighton 23 -5 25 16 Newcastle 23 -13 25 17 Burnley 22 -15 23 18 Fulham 22 -14 15 19 West Brom 23 -36 12 20 Sheffield 22 -21 11