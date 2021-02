Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-23: Liverpool vs Man City 1-4, Chelsea Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-23 pada Senin dinihari WIB, 8 Februari 2021, menampilkan hasil: Sheffield United vs Chelsea 1-2, Liverpool vs Manchester City 1-4, Wolves vs Leicester 0-0.

Chelsea menjaga tren positifnya di bawah arahan Thomas Tuchel. Mereka meraih kemenangan ketiganya secara beruntun dengan mengalahkan Sheffield United 2-1.

Gol Chelsea dicetak Mason Mount (menit 43) dan dari penalti Jorginho (58). Sedangkan gol tuan rumah Sheffield tercipta dari bunuh diri Antonio Ruediger (54).

The Blues kini berada di posisi kelima klasemen dengan nilai 39, sedangkan Sheffield tetap di dasar klasemen dengan nilai 11.

Dalam laga lain, big match Liverpool vs Manchester City berakhir dengan skor 1-4. Dua gol City dicetak oleh Ilkay Gundogan (49 dan 73). Sebelum kedua gol itu, Gundogan juga gagal mencetak gol dari titik penalti.

Dua gol The Citizens lainnya diceploskan Raheem Sterling (76) dan Phil Foden (83). Adapun gol Liverpool tercipta dari penalti Mohamed Salah (63).

Hasil ini kian memantapkan posisi Man City di puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 50, unggul 5 poin dari Manchester United. Liverpool ada di urutan keempat dengan nilai 40.

Dalam pertandingan lain, Leicester City ditahan Wolves 0-0. Leicester kini menempati posisi ketiga dengan nilai 43, sedangkan Wolves di urutan ke-14 dengan nilai 27.

Pada laga yang berlangsung lebih awal, Tottenham Hotspur mampu menang 2-0 atas West Brom.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-23)

Sabtu, 06 Februari 2021

Aston Villa vs Arsenal 1-0

Burnley vs Brighton 1-1

Newcastle vs Southampton 3-2.

Ahad, 07 Februari 2021

Fulham vs West Ham 0-0

Manchester United vs Everton 3-3.

Ahad, 07 Februari 2021

Tottenham vs West Brom 2-0.

Wolves vs Leicester 0-0

Liverpool vs Manchester City 1-4.

Senin, 08 Februari 2021

Sheffield United vs Chelsea 1-2.

Jadwal berikutnya

Selasa 09 Februari 2021

03:00 Leeds United vs Crystal Palace (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 22 29 50 2 Man United 23 19 45 3 Leicester City 23 14 43 4 Liverpool 23 15 40 5 Chelsea 23 14 39 6 West Ham 23 6 39 7 Everton 21 6 37 8 Tottenham 22 14 36 9 Aston Villa 21 12 35 10 Arsenal 23 4 31 11 Leeds United 21 -2 29 12 Southampton 22 -8 29 13 Crystal Palace 22 -10 29 14 Wolves 23 -8 27 15 Brighton 23 -5 25 16 Newcastle 23 -13 25 17 Burnley 22 -15 23 18 Fulham 22 -14 15 19 West Brom 23 -36 12 20 Sheffield 23 -22 11