Klasemen Liga Italia Pekan Ke-21: AC Milan vs Crotone 4-0, Lazio vs Cagliari 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia pekan ke-21 pada Ahad malam hingga Senin dinihari WIB, 8 Februari 2021, AC Milan vs Crotone 4-0, Lazio vs Cagliari 1-0, Udinese vs Verona 2-0, dan Parma vs Bologna 0-3.

AC Milan kian memantapkan posisinya di puncak klasemen setelah menang 4-0 saat menjamu Crotone. Zlatan Ibrahimovic memborong dua gol kemenangan Milan, pada menit ke-30 dan 64. Dua gol lainnya diceploskan Ante Rebic (69 dan 70).

Hasil ini memastikan mereka merebut kembali posisi puncak klasemen yang dua hari sebelumnya sempat direbut Inter Milan. Rossoneri kini mengemas nilai 49, unggul dua poin dari Inter. Crotone tetap di dasar klasemen dengan nilai 12.

Dalam laga lain, Lazio menang 1-0 saat menjamu Cagliari. Gol dalam pertandingan itu dicetak Ciro Immobile (61).

Lazio kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 40, sedangkan Cagliari di urutan ke-18 dengan nilai 15.

Sementara itu, pada pertandingan lain, Udinese mengalahkan Verona 2-0, sedangkan Parma takluk 0-3 dari Bologna.

Hasil dan jadwal Liga Italia

(Pekan ke-21)

Sabtu, 6 Februari 2021

Fiorentina vs Inter Milan 0-2.

Atalanta vs Torino 3-3

Sassuolo vs Spezia 1-2.

Ahad, 7 Februari 2021

Juventus vs AS Roma 2-0

Genoa vs Napoli 2-1.

Benevento vs Sampdoria 1-1

AC Milan vs Crotone 4-0

Udinese vs Verona 2-0.

Senin, 8 Februari 2021

Parma vs Bologna 0-3

Lazio vs Cagliari 1-0.

Klasemen Liga Italia