Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-22 Selasa: Atetico Madrid vs Celta Vigo 2-2

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Atetico Madrid vs Celta Vigo tersaji pada pekan ke-22 Liga Spanyol, Selasa dinihari WIB, 9 Februari 2021. Laga di Stadion Wanda Metropolitano ini berakhir dengan skor 1-1.

Atletico Madrid yang bertindak sebagai tuan rumah kebobolan lebih dahulu oleh gol Santi Mina pada menit ke-13. Namun, mereka mampu berbalik unggul lewat dua gol Luis Suarez pada menit ke-45 dan 50.

Kedudukan akhir menjadi 2-2 karena Celta Vigo meraih gol laga pada menit ke-89 lewat Facundo Ferreyra, yang melakukan debutnya sebagai pemain pengganti setelah pindah dari Benfica.

Atletico Madrid gagal meraih kemenangan kesembilannya secara beruntun. Tapi, tim asuhan Diego Simeone itu masih mapan di puncak klasemen dengan nilai 51, unggul 8 poin dari Barcelona dan Real Madrid di bawahnya yang sama-sama sudah memainkan satu laga lebih banyak.

Celta Vigo gagal menang untuk keenam kalinya dan meraih hasil seri ketiganya secara beruntun. Mereka kini menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 26.

Hasil dan jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-22, live Bein Sport 1)

Sabtu, 06 Februari 2021

Alaves vs Valladolid 1-0

Levante vs Granada 2-2

Huesca vs Real Madrid 1-2.

Ahad, 07 Februari 2021

Elche vs Villarreal 2-2

Sevilla vs Getafe 3-0

Sociedad vs Cadiz 4-1

Ath Bilbao vs Valencia 1-1.

Senin. 08 Februari 2021

Osasuna vs Eibar 2-1

Real Betis vs Barcelona 2-3.

Selasa 09 Februari 2021

03:00 Atletico Madrid vs Celta Vigo 2-2.

Baca Juga: Lewandowski Antar Bayern Munchen Lolos ke Final Piala Dunia Antarklub

Klasemen Liga Spanyol