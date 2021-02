Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-23 Selasa: Leeds United vs Crystal Palace 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pada Selasa dinihari WIB, 9 Februari 2021, menampilkan hasil: Leeds United vs Crystal Palace yang berakhir dengan skor 2-0. Ini menjadi laga pamungkas rangkaian jadwal pekan ke-23.

Leeds United tampil dominan dalam laga kandanya di Elland Road itu. Mereka meraih gol lewat Jack Harrison saat laga baru berlangsung tiga menit.

Patrick Bamford kemudian menambah keunggulan itu dengan golnya pada menit ke-53. Ini menjadi torehan gol ke-100 Bamford di Liga Inggris.

Ini menjadi kemenangan kandang pertama Leeds sepanjang tahun ini. Mereka naik ke urutan ke-10 klasemen dengan 32 poin dari 22 pertandingan.

Crystal Palace, yang bermain tanpa Wilfried Zaha yang cedera, tetap di posisi ke-13, tiga poin di belakang Leeds.

Liga Inggris

(Pekan ke-23)

Sabtu, 06 Februari 2021

Aston Villa vs Arsenal 1-0

Burnley vs Brighton 1-1

Newcastle vs Southampton 3-2.

Ahad, 07 Februari 2021

Fulham vs West Ham 0-0

Manchester United vs Everton 3-3.

Ahad, 07 Februari 2021

Tottenham vs West Brom 2-0.

Wolves vs Leicester 0-0

Liverpool vs Manchester City 1-4.

Senin, 08 Februari 2021

Sheffield United vs Chelsea 1-2.

Selasa 09 Februari 2021

Leeds United vs Crystal Palace 2-0.

Klasemen Liga Inggris