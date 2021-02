Liga Europa, Real Sociedad Vs Manchester United Akan Digelar di Kandang Juventus

TEMPO.CO, Jakarta - Laga pertama babak 32 besar Liga Europa antara Real Sociedad vs Manchester United terancam dipindah dari Spanyol. Kandang Juventus, Allianz Arena, di Turin disebut sebagai alternatif.

Spanyol saat ini memang tengah memberlakukan pengetatan arus manusia dari Inggris, baik melalui laut maupun udara. Mereka yang baru tiba dari negeri Ratu Elizabeth itu kabarnya diharuskan melakukan karantina selama dua pekan untuk memastikan tidak terjangkit varian baru Covid-19 yang disebut lebih berbahaya.

Pengetatan tersebut diberlakukan hingga 16 Februari mendatang dan ada kemungkinan akan diperpanjang karena saat ini saja sudah merupakan perpanjangan yang ketiga kalinya. Dengan begitu, laga Real Sociedad vs Manchester United yang rencananya digelar pada 18 Februari juga terancam.

Pemerintah Spanyol, menurut media AS, telah menolak untuk memberikan pengecualian bagi tim elit olahraga sekalipun. Menurut laporan itu, Real Sociedad sudah mengajukan permohonan pengecualian tetapi ditolak oleh pemerintah Spanyol.

Real Sociedad tengah mencari stadion alternatif untuk menggelar laga tersebut. Salah satu venue yang dipertimbangkan untuk pertandingan itu adalah kandang Juventus, Allianz Arena, di Turin.

Baca: Liga Champions, Laga Atletico Madrid Vs Chelsea Juga Terancam Dipindah

Meskipun demikian, Real Sociedad menyatakan belum mendapatkan izin dari Pemerintah Italia. Mereka juga tengah berupaya mencari stadion lainnya.

"Real telah mendapatkan kesepakatan dengan UEFA dan Juventus FC untuk memainkan laga pertama babak 32 besar Liga Europa melawan Manchester United di Turin," tulis pernyataan resmi Sodedad.

"Kami juga terus bekerja mencari stadion lain jika tak mendapatkan persetujuan dari otoritas Italia."

Sebelumnya sejumlah laga Liga Champions yang melibatkan klub asal Inggris dipastikan akan dipindahkan. Badan Sepak Bola Eropa (UEFA) telah memastikan laga RB Leipzig vs Liverpool dan Borussia Moenchengladbach vs Manchester City akan digelar di Budapest, Hungaria sementara laga Atletico Madrid vs Chelsea masih dicarikan stadion alternatifnya.

Menurut AS, muncul spekulasi bahwa laga Liga Champions dan Liga Europa yang akan digelar di Inggris juga kemungkinan akan dipindahkan. Selain karena alasan kesehatan, pemindahan itu juga dilakukan untuk menjaga asas keadilan karena lawan mereka tak bisa menggunakan kandangnya pada pertemuan pertama.

AS