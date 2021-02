Jadwal Bola Live Rabu 10 Februari: Manchester City, Tottenham, Barcelona, Napoli

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari WIB, 10 Februari 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Piala FA, Coppa Italia, dan Copa del Rey.

Dari ajang Piala FA akan hadir rangkaian pertandingan babak kelima. Ada dua laga yang akan disiarkan langsung RCTI, yakni Swansea vs Manchester City dan Everton vs Tottenham Hotspur. Selain itu ada juga pertandingan Leicester City vs Brighton dan Sheffield United vs Bristol.

Tim-tim itu akan berjibaku untuk merebut tiket perempat final, demi menyusul Manchester United dan Bournemouth yang sudah lebih dahulu melaju.

Dari Coppa Italia, ada pertandingan leg kedua babak semifinal, yakni Atalanta vs Napoli yang akan ditayangkan langsung TVRI. Kedudukan antara keduanya masih 0-0 dan pemenang partai ini sudah ditunggu Juventus di final.

Sementara itu dari ajang Copa Del Rey akan hadir pertandingan leg pertama babak semifinal. Malam ini akan tersaji partai menarik Sevilla vs Barcelona.

Jadwal bola selengkapnya

Kamis, 11 Februari 2021

Piala FA

(Babak kelima)

00:30 Swansea vs Manchester City (RCTI)

02:30 Leicester vs Brighton (Bein Sport)

02:30 Sheffied Utd vs Bristol (Bein Sport)

03:15 Everton vs Tottenham (RCTI).

Coppa Italia

(Leg 2 Semifinal)

02:45 Atalanta vs Napoli (TVRI).

Copa Del Rey

(Leg 1 Semifinal)

03:00 Sevilla vs Barcelona (DAZN).