Jadwal Everton vs Tottenham Hotspur Rabu Malam Ini, Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Everton vs Tottenham Hotspur akan tersaji di babak kelima Piala FA, di Goodison Park, Kamis dinihari nanti, 11 Februari 2021. Pertandingan akan berlangsung mulai 03.15 dan disiarkan langsung RCTI.

Menghadapi laga ini, Everton menggunakan kemenangan atas Tottenham Hotspur di laga pembuka Liga Premier musim 2020/21 sebagai motivasi mereka. Mereka melangkah ke putaran kelima setelah melewati tim-tim strata kedua Rotherham United dan Sheffield Wednesday di babak-babak sebelumnya, sehingga Tottenham boleh dibilang sebagai lawan kuat pertama The Toffees di Piala FA.

"Ini akan menjadi laga berat melawan Tottenham. Mereka tim fantastis dengan kualitas dan kekuatan skuat, organisasi yang bagus baik menyerang maupun bertahan serta punya pelatih bagus," kata Ancelotti dilansir laman resmi Everton, Selasa malam.

Baca Juga: Pochettino Komentari Foto Messi Berseragam PSG

"Tetapi terakhir menghadapi mereka kami tampil baik dan saya harap bisa mengulangi penampilan di awal musim," ujarnya menambahkan.

Everton sempat mengawali musim 2020/21 dengan gemilang dan menjanjikan, termasuk menang 1-0 kala bertandang ke markas Tottenham Hotspur di laga pembuka.

Namun, dalam enam pertandingan Liga Inggris awal tahun 2021, Everton membukukan hanya dua kemenangan, dua hasil imbang dan dua kekalahan.

Kendati demikian, Ancelotti menegaskan timnya akan memberikan segenap kemampuan untuk berjuang menghadapi Tottenham.

Lebih jauh lagi, ia juga menyadari dahaga para suporter Everton menyaksikan tim kesayangannya meraih trofi, mengingat hal itu terakhir terjadi pada 1995 saat menjuarai Piala FA.

"Saya sadar betapa Evertonians ingin memenangkan trofi. Kami bekerja untuk itu, saya tidak tahu apakah musim ini akan terwujud," katanya.

"Yang bisa saya katakan, saya jamin, kami berusaha sekuat tenaga untuk membawa trofi ke Everton sesegera mungkin," pungkas Ancelotti.

Baca Juga: Jadwal Bola Live Rabu Malam Ini

Laga Everton vs Tottenham Hotspur menjadi satu dari empat jadal Piala FA malam ini. Ada juga Swansea vs Manchester City, Leicester City vs Brighton dan Sheffield Utd vs Bristol.