Hasil Undian Piala FA: Everton vs Man City, Leicester City vs Man United

TEMPO.CO, Jakarta - Everton akan menantang Manchester City dalam perempat final Piala FA, sedangkan Leicester City melawan Manchester United berdasar hasil undian yang dilangsungkan Jumat dinihari WIB.

Undian tersebut dilakukan FA secara daring selepas Southampton mengalahkan Wolverhampton 2-0 untuk melangkah ke babak perempat final.

Southampton cukup diuntungkan karena berdasar hasil undian mereka akan bertemu tim kasta kedua Bournemouth di babak perempat final. Sedangkan Sheffield United akan melawan Chelsea yang baru mengalahkan Barnsley 1-0.

Pertemuan Everton kontra Manchester City terakhir kali terjadi di Piala FA 1980/81 juga di babak perempat final. Kala itu kedua tim bermain imbang 2-2 di Goodison Park, sehingga laga ulangan harus dimainkan di markas City dan tuan rumah menang 3-1.

Sedangkan laga Leicester kontra Manchester United di ajang Piala FA terakhir kali berlangsung pada 1976 di putaran kelima, saat itu Pasukan Setan Merah meraih kemenangan 2-1 di markas Leicester.

Sementara pertemuan Bournemouth kontra Southampton jauh lebih lawas lagi, sebab terakhir kali terjadi di ajang Piala FA pada 1953 di putaran pertama. Bournemouth kala itu sukses menyingkirkan Southampton seusai memenangi laga ulangan dengan skor 3-1.

Jadwal rinci babak perempat final Piala FA musim ini belum diumumkan, tetapi rangkaian pertandingan akan mulai bergulir pada 20 Maret 2021.

Hasil Undian Piala FA:

Everton vs Manchester City

Bournemouth vs Southampton

Leicester City vs Manchester United

Barnsley or Chelsea vs Sheffield United.