Jadwal Liga Italia Pekan Ke-22: AC Milan, Juventus, Inter Milan Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan ke-22 akan bergulir akhir minggu ini. Pertandingan tim di tiga besar akan disiarkan langsung RCTI.

AC Milan saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 49, unggul dua poin dari Inter Milan dan tujuh poin dari Juventus. Pekan ini, Milan akan berlaga di kandang Spezia, tim urutan ke-16 klasemen. Pertandingannya akan berlangsung pada Ahad dinihari.

Juara bertahan Juventus akan bermain di hari yang sama tapi beberapa jam lebih awal. Cristiano Ronaldo cs akan menyambangi markas Napoli, yang kini berada di posisi keenam klasemen.

Sementara itu, Inter Milan akan menjamu Lazio pada Senin dinihari. Lazio kini berada di posisi kelima klasemen, hanya tertinggal tujuh poin dari calon lawannya itu.

Jadwal pekan ini juga akan menyajikan AS Roma vs Udinese, Sampdoria vs Fiorentina, Cagliari vs Atalanta.

Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-22)

Sabtu, 13 Februari 2021

02:45 Bologna vs Benevento (Bein Sport 2)

21:00 Torino vs Genoa (Bein Sport 2).

Minggu, 14 Februari 2021

00:00 Napoli vs Juventus (RCTI)

02:45 Spezia vs AC Milan (RCTI)

18:30 AS Roma vs Udinese (Bein Sport 2)

21:00 Sampdoria vs Fiorentina (Bein Sport 2)

21:00 Cagliari vs Atalanta (Bein Sport 2).

Senin, 15 Februari 2021

00:00 Crotone vs Sassuolo (Bein Sport 2)

02:45 Inter Milan vs Lazio (RCTI).

Selasa, 16 Februari 2021

02:45 Verona vs Parma (Bein Sport 2).

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 AC Milan 21 22 49 2 Inter 21 28 47 3 Juventus 20 23 42 4 Roma 21 9 40 5 Lazio 21 9 40 6 SSC Napoli 20 23 37 7 Atalanta 21 19 37 8 Sassuolo 21 2 31 9 Verona 21 3 30 10 Sampdoria 21 -1 27 11 Udinese 21 -5 24 12 Genoa 21 -7 24 13 Bologna 21 -7 23 14 Benevento 21 -17 23 15 Fiorentina 21 -12 22 16 Spezia 21 -10 21 17 Torino 21 -9 16 18 Cagliari 21 -15 15 19 Parma 21 -27 13 20 Crotone 21 -28 12