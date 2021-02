Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-23: Barca dan Madrid Coba Kejar Atletico

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-23. Real Madrid dan Barcelona akan kembali berjuang mengejar Atletico Madrid dalam persaingan perebutan gelar juara.

Atletico Madrid saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 51. Tim asuhan Diego Simeone itu unggul 5 poin dari Real Madrid dan terpaut 8 angka dari Barcelona.

Pekan ini, Atletico akan berlaga di kandang Granada, tim penghuni urutan kedelapan klasemen. Pertandingan kedua tim ini akan berlangsung Sabtu malam.

Barcelona akan bermain beberapa jam kemudian, pada Ahad dinihari. Tim asuhan Ronald Koeman itu akan menjamu Alaves, yang ada di posisi ke-16 klasemen.

Real Madrid baru bermain Ahad malam, menjamu Valencia. Saat ini Valencia menempati posisi ke-12 klasemen.

Jadwal Liga Spanyol

(pekan ke-23)

Sabtu, 13 Februari 2021

03:00 Celta Vigo vs Elche (Bein Sport 1)

20:00 Granada vs Atletico Madrid (Bein Sport 1)

22:15 Sevilla vs Huesca (Bein Sport 1).

Ahad, 14 Februari 2021

00:30 Eibar vs Valladolid (Bein Sport 1)

03:00 Barcelona vs Alaves (Bein Sport 1)

20:00 Getafe vs Sociedad (Bein Sport 1)

22:15 Real Madrid vs Valencia (Bein Sport 1).

Senin 15 Februari 2021

00:30 Levante vs Osasuna (Bein Sport 1)

03:00 Villarreal vs Real Betis (Bein Sport 1).

Selasa 16 Februari 2021

03:00 Cadiz vs Bilbao (Bein Sport 1).

Klasemen Liga Spanyol