Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-24: Leicester City vs Liverpool 3-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Leicester City vs Liverpool tersaji pada pekan ke-24 Liga Inggris pada Sabtu, 13 Februari 2021. Laga ini dimenangi Leicester dengan skor 3-1.

Dalam laga di Kong Power Stadium itu, Liverpool unggul lebih dahulu lewat gol Mohamed Salah pada menit ke-67. Gol itu tercipta berkat umpan Roberto Firmino.

Leicester kemudian membalikkan keadaan dan mencetak tiga gol dalam rentang 5 menit, lewat gol James Maddison (menit 80), Jamie Vardy (81), dan Harvey Barnes (85).

Bagi Liverpool hasil ini menjadi kemunduran besar. Tim juara bertahan ini mengalami kekalahan ketiga secara beruntun. Kini, mereka menempati posisi keempat dengan nilai 40.

Leicester City meraih kemenangan keduanya dalam lima laga terakhir. Tim asuhan Brendan Rodgers itu naik ke posisi kedua dengan nilai 46, unggul satu poin dari Manchester United yang digesernya ke urutan ketiga.

Liga Inggris

(Pekan ke-24)

Sabtu, 13 Februari 2021

Leicester City vs Liverpool 3-1

22:00 Crystal Palace vs Burnley (Mola TV).

Ahad, 14 Februari 2021

00:30 Manchester City vs Tottenham Hotspur (Mola TV)

03:00 Brighton vs Aston Villa (Mola TV)

19:00 Southampton vs Wolves (Mola TV)

21:00 West Brom vs Manchester United (Mola TV)

23:30 Arsenal vs Leeds United (Net TV).

Senin 15 Februari 2021

02:00 Everton vs Fulham (Net TV).

Selasa 16 Februari 2021

01:00 West Ham vs Sheffield Utd (Mola TV)

03:00 Chelsea vs Newcastle (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris