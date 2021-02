Klasemen Liga Spanyol: Barcelona vs Alaves 5-1, Granada vs Atletico Madrid 1-2

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Spanyol pekan ke-23 pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 14 Februari 2021, menampilkan hasil: Barcelona vs Alaves 5-1, Granada vs Atletico Madrid 1-2, Sevilla vs Huesca 1-0, dan Eibar vs Valladolid 1-1.

Barcelona menjaga tren positifnya di arena La Liga dengan mengalahkan Alaves 5-1 dalam pertandingan di Camp Nou. Lionel Messi memborong dua gol buat Barca (menit 45 dan 75) serta satu golnya dianulir karena offside.

Trincao juga memborong dua gol (29 da 74). Go Barca lainnya diceploskan Junior Firpo (80). Sedangkan gol Alaves dicetak Luis Rioja (57).

Barecelona terus menang dalam lima laga terakhirnya di La Liga, meski sempat dikalahkan Sevilla 2-1 di Copa del Rey. Kini tim asuhan Ronald Koeman itu menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 46, sama dengan Real Madrid yang mereka geser ke posisi ketiga. Alaves di urutan ke-16 dengan nilai 22.

Barcelona kini tertinggal delapan poin dari Atletico Madrid, yang dalam laga lain mampu menang 2-1 di kandang Granada. Gol Atletico dicetak Marcos Llorente (63) dan Angel Correa (74). Sedangka gol Garanda diceploskan Yangel Herrea (66).

Liga Spanyol

(pekan ke-23)

Hasil

Celta Vigo vs Elche 3-1

Granada vs Atletico Madrid 1-2

Sevilla vs Huesca 1-0

Eibar vs Valladolid 1-1

Barcelona vs Alaves 5-1.

Jadwal berikutnya

Ahad, 14 Februari 2021

20:00 Getafe vs Sociedad (Bein Sport 1)

22:15 Real Madrid vs Valencia (Bein Sport 1).

Senin 15 Februari 2021

00:30 Levante vs Osasuna (Bein Sport 1)

03:00 Villarreal vs Real Betis (Bein Sport 1).

Selasa 16 Februari 2021

03:00 Cadiz vs Bilbao (Bein Sport 1).

Klasemen Liga Spanyol