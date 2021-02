Klasemen Liga Italia Pekan Ke-22: Spezia vs AC Milan 2-0, Napoli vs Juventus 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia pekan ke-22 pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 14 Februari 2021, menampilkan hasil: Spezia vs AC Milan 2-0, Napoli vs Juventus 1-0, Bologna vs Benevento 1-1, Torino vs Genoa 0-0.

AC Milan dikejutkan oleh Spezia dan dipaksa menelan kekalahan 0-2 dalam pertandingan di Stadion Alberto Picco.

Kedua gol kemenangan Spezia tercipta setelah turun minum. Gol pemecah kebuntuan diukir oleh Giulio Maggiore pada menit ke-56, sebelum gol Simone Bastoni pada menit ke-67 menggandakan keunggulan mereka.

Kekalahan itu belum mempengaruhi posisi Milan di klasemen sementara. Rossoneri tetap memuncaki klasemen masih dengan 49 poin, tetapi mereka terancam dikudeta Inter Milan (47) yang baru bermain Ahad malam.

Sedangkan Spezia memetik dua kemenangan beruntun. Mereka naik dua strip ke peringkat ke-14 dengan nilai 24.

Pada pertandingan lain, eksekusi penalti Lorenzo Insigne mengantar Napoli mengalahkan Juventus dengan skor 1-0 di Stadion Diego Armando Maradona, Naples.

Tambahan tiga poin mendongkrak Napoli untuk menyodok ke posisi keempat dengan 40 poin. sedangkan Juve (42 poin), yang harus melihat rentetan tiga kemenangan beruntunnya terhenti, tetap di peringkat ketiga.

Pada dua laga lain hasil imbang tercipta. Bologna ditahan Benevento 1-1, sedangkan Torino bermain imbang 0-0 saat menjamu Genoa.

Liga Italia

(Pekan ke-22)

Hasil

Bologna vs Benevento 1-1

Torino vs Genoa 0-0

Napoli vs Juventus 1-0

Spezia vs AC Milan 2-0.

Jadwal berikutnya

Minggu, 14 Februari 2021

18:30 AS Roma vs Udinese (Bein Sport 2)

21:00 Sampdoria vs Fiorentina (Bein Sport 2)

21:00 Cagliari vs Atalanta (Bein Sport 2).

Senin, 15 Februari 2021

00:00 Crotone vs Sassuolo (Bein Sport 2)

02:45 Inter Milan vs Lazio (RCTI).

Selasa, 16 Februari 2021

02:45 Verona vs Parma (Bein Sport 2).

Klasemen Liga Italia