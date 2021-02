Jadwal Bola Live Ahad 14 Februari: Man United, Arsenal, Inter Milan, Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad hingga Senin dinihari WIB, 14 Februari 2021, akan menyajikan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman.

Dari Liga Inggris, akan hadir pertandingan pekan ke-24. Malam ini ada dua laga yang live di Net TV, yakni Arsenal vs Leeds United dan Everton vs Fulham.

Laga lainnya, West Brom vs Manchester United dan Southampton vs Wolves akan disiarkan Mola TV.

Dari Liga Italia laga menarik Inter Milan vs Lazio akan live di RCTI. Inter bisa naik ke puncak klasemen bila menang di laga ini karena kini hanya terpaut dua poin dari AC Milan baru dikalahkan Spezia 0-2.

Dalam laga pekan ke-22 Liga Italia malam ini juga ada laga AS Roma vs Udinese, Sampdoria vs Fiorentina, Cagliari vs Atalanta, dan Crotone vs Sassuolo.

Sementara itu, dari Liga Spanyol pekan ke-23 akan hadir Real Madrid vs Valencia. Real Madrid kini ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 46, tertinggal 8 poin dari Atletico Madrid di puncak klasemen. Valencia ada di posisi ke-12 dengan nilai 24.

Selain laga itu, Liga Spanyol malam ini juga akan menampilkan Getafe vs Sociedad Levante vs Osasuna, dan Villarreal vs Real Betis.

Dari Liga Jerman, akan hadir Frankfurt vs FC Koln dan Wolfsburg vs Moenchengladbach.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 14 Februari 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-24)

19:00 Southampton vs Wolves (Mola TV)

21:00 West Brom vs Man United (Mola TV)

23:30 Arsenal vs Leeds United (NET TV).

Liga Italia

(Pekan ke-22)

18:30 AS Roma vs Udinese (Bein Sport 2)

21:00 Sampdoria vs Fiorentina (Bein Extra)

21:00 Cagliari vs Atalanta (Bein Sport 2).

00:00 Crotone vs Sassuolo (Bein Sport 2)

02:45 Inter Milan vs Lazio (RCTI).

Liga Jerman

(Pekan ke-21)

21:30 Frankfurt vs FC Koln (Mola TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-23)

20:00 Getafe vs Sociedad (Bein Sport 1)

22:15 Real Madrid vs Valencia (Bein Sport 1).

Senin, 15 Februari 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-24)

02:00 Everton vs Fulham (NET TV).

Liga Italia

(Pekan ke-22)

00:00 Crotone vs Sassuolo (Bein Sport 2)

02:45 Inter Milan vs Lazio (RCTI).

Liga Jerman

(Pekan ke-21)

00:00 Wolfsburg vs Moenchengladbach (Mola TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-23)

00:30 Levante vs Osasuna (Bein Sport 1)

03:00 Villarreal vs Real Betis (Bein Sport 1).