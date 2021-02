Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Ahad Malam 14 Februari: 2 Laga di Net TV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris (Premier League) pada Ahad hingga Senin dinihari WIB, 14 Februari 2021, akan menyajikan rangkaian laga pekan ke-24.

Malam ini ada dua laga yang live di Net TV, yakni Arsenal vs Leeds United dan Everton vs Fulham. Laga lainnya, West Brom vs Manchester United dan Southampton vs Wolves, akan disiarkan Mola TV.

Arsenal saat ini sedang kesulitan dan gagal meraih kemenangan pada tiga laga terakhir di Premier League. The Gunner kini menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 31, terpaut satu poin dari Leeds yang ada di atasnya.

Dalam laga nanti Arsenal belum bisa tampil dengan kekuatan penuh. Gelandang Thomas Partey akan absen karena cedera.

Dalam laga ini Everton akan berjuang meraih hasil lebih baik saat menjamu Fulham. Mereka bermain 3-3 dengan Manchester United di laga sebelumnya dan kini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 32, unggul 17 poin dari lawannya yang ada di posisi ke-18.

Malam ini, Manchester United juga akan berjuang meraih kemenangan, yang hanya mereka dapatkan sekali dalam tiga laga terakhir. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu menempati posisi ketiga klasemen. Lawannya malam ini, West Brom, ada di posisi ke-19.

