Jadwal Live Liga Champions Babak 16 Besar, Dimulai Rabu Dinihari 17 Februari

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions 2020-2021 akan mulai memasuki babak 16 besar, yang bergulir mulai Rabu dinihari, 17 Februari. Sejumlah pertandingan akan disiarkan langsung SCTV.

Pertandingan Barcelona vs Paris Saint-Germain serta Leipzig vs Liverpool akan menjadi pembuka rangkaian pertandingan, pada Rabu dinihari. Sehari setelahnya ada hadir Porto vs Juventus dan Sevilla vs Dortmund. Partai Barcelona dan Juventus akan sama-sama disiarkan SCTV.

Dari keempat pertandingan tersebut, ada satu laga yang berpindah lokasi, yakni Leipzig vs Liperpool. Pertandingan ini pun dipindahkan ke Puskas Arena di Budapest, Hungaria, karena adanya pembatasan bagi penerbangan dari Inggris yang memasuki Jerman.

Dua laga lain yang juga melibatkan tim Inggris juga dipindahkan, yakni Atletico Madrid vs Chelsea, yang dipindah ke Bucharest, Rumania, serta Gladbach vs Manchester City yang pindah ke tempat sama.



Baca Juga: 4 Hal Menarik Tentang Laga Barcelona vs PSG

Simak Jadwal Liga Champions babak 16 besar selengkapnya:

Leg 1

Rabu, 17 Februari 2021

03:00 Barcelona vs PSG (live SCTV)

03:00 RB Leipzig vs Liverpool.

Kamis, 18 Februari 2021

03:00 FC Porto vs Juventus (live SCTV)

03:00 Sevilla vs Dortmund.

Rabu, 24 Februari 2021

03:00 Atletico Madrid vs Chelsea (live SCTV)

03:00 Lazio vs Bayern Munchen.

Kamis, 25 Februari 2021

03:00 Atalanta vs Real Madrid (live SCTV)

03:00 Moegladbach vs Manchester City.

Baca Juga: Ada Messi dan Ronaldo di Jajaran Pemegang Rekor Babak 16 Besar Liga Champions

Leg 2

Rabu, 11 Maret 2021

03:00 Juventus vs FC Porto (live SCTV)

03:00 Dortmund vs Sevilla.

Kamis, 12 Maret 2021

03:00 Liverpool vs RB Leipzig

03:00 PSG vs Barcelona (live SCTV).

Rabu, 17 Maret 2021

03:00 Man City vs M’gladbach

03:00 Real Madrid vs Atalanta (live SCTV).

Kamis, 18 Maret 2021

03:00 Chelsea vs Atletico Madrid (live SCTV)

03:00 Bayern Munchen vs Lazio.

Selanjutnya: Daftar top skor Liga Champions