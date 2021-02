Klasemen Liga Spanyol: Real Madrid vs Valencia 2-0, Villarreal vs Real Betis 1-2

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Spanyol pekan ke-23 pada Senin dinihari WIB, 15 Februari 2021, menampilkan hasil: Real Madrid vs Valencia 2-0, Villarreal vs Real Betis 1-2, Getafe vs Sociedad 0-1, dan Levante vs Osasuna 0-1.

Real Madrid meraih kemenangan 2-0 saat menjamu Valencia. Gol Los Blancos dicetak Karim Benzema (menit 12) dan Toni Kroos (42).

Ini menjadi kemenangan ketiga yang diraih Madrid secara beruntun. Kini tim asuhan Zinedine Zidane itu naik kembali ke posisi kedua klasemen dengan nilai 49, unggul tiga poin dari Barcelona yang kembali tergeser ke posisi ketiga. Valencia berada di posisi ke-13 dengan nilai 24.

Dalam laga lain, Villarreal takluk 1-2 saat menjamu Real Betis. Mereka langsung kebobolan dua kali oleh gol Nabil Fekir (45) dan Emerson (52), kemudian hanya bisa membalas sekali lewat penalti Gerard Moreno (65).

Villarreal gagal menang untuk kelima kalinya secara beruntun. Dalam empat laga sebelumnya mereka terus ditahan seri lawan-lawannya. Kini, tim itu menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 36, unggul tiga poin dari Betis yang persis ada di bawahnya.

Dalam pertandingan lain, Getafe takluk 0-2 saat menjamu Real Sociedad dan Osasuna mengalahkan Levante 1-0.