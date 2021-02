Klasemen Liga Inggris Pekan 24 Selasa: Chelsea vs Newcastle 2-0, West Ham Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-24 pada Selasa dinihari WIB, 16 Februari 2021, menampilkan hasil: Chelsea vs Newcastle United 2-0 dan West Ham vs Sheffield United 3-0.

Chelsea berhasil mengalahkan Newcastle 2-0 di Stamford Bridge. Ini menjadi kemenangan liga keempat berturut-turut di bawah pelatih baru Thomas Tuchel. Dalam laga ini, striker Timo Werner juga mampu mengakhiri paceklik golnya.

Chelsea membuka keunggulan lewat gol Olivier Giroud pada menit ke-31. Gol ini tak lepas dari peran Werner yang melakukan umpan silang dan bolanya ditepis kiper Newcastle Karl Darlow, tapi langsung mengarah ke kaki Oliver Giroud yang mampu mencetak gol.

Werner kemudian mengemas gol pertamanya sejak November pada menit ke-39. Ia dengan tenang menjebol gawang lawan ketika bola jatuh ke arahnya di tiang jauh.

Kemenangan itu mendorong Chelsea ke posisi keempat klasemen. Newcastle bertahan di posisi ke-17, unggul tujuh poin dari Fulham di tempat ke-18.

Dalam laga lain, West Ham United mengalahkan tamunya, Sheffield United, dengan skor 3-0. Mereka meraih gol lewat Declan Rice, Issa Diop, Ryan Fredericks.

Hasil itu mengantar pasukan David Moyes ke posisi kelima klasemen, melewati Liverpool. Mereka mengemas nilai 42, unggul 2 poin dari juara bertahan itu. Sheffield tetap di dasar klasemen dengan nilai 11.

Liga Inggris

(Pekan ke-24)

Hasil Selasa dinihari:

West Ham vs Sheffield United 3-0

Chelsea vs Newcastle 2-0.

Hasil sebelumnya:

Southampton vs Wolves 1-2

West Brom vs Manchester United 1-1

Arsenal vs Leeds United 4-2

Everton vs Fulham 0-2

Leicester City vs Liverpool 3-1

Crystal Palace vs Burnley 0-3

Manchester City vs Tottenham Hotspur 3-0

Brighton vs Aston Villa 0-0.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 23 32 53 2 Man United 24 19 46 3 Leicester City 24 16 46 4 Chelsea 24 16 42 5 West Ham 24 9 42 6 Liverpool 24 13 40 7 Everton 22 4 37 8 Aston Villa 22 12 36 9 Tottenham 23 11 36 10 Arsenal 24 6 34 11 Leeds United 23 -2 32 12 Wolves 24 -7 30 13 Southampton 23 -9 29 14 Crystal Palace 24 -15 29 15 Brighton 24 -5 26 16 Burnley 23 -12 26 17 Newcastle 24 -15 25 18 Fulham 23 -12 18 19 West Brom 24 -36 13 20 Sheffield 24 -25 11