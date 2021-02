Jadwal Bola Liga Europa Pekan Ini: Aksi Man United dan Arsenal Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola Liga Europa 2020/21 akan memasuki babak 32 besar. Rangkaian pertandingan leg pertama akan bergulir pekan ini, yakni pada Jumat dinihari WIB, 19 Februari 2021.

Rangkaian pertandingan yang berlangsung akan disiarkan Vidio. Namun, ada dua leg pertama yang akan live di SCTV, yakni Real Sociedad vs Manchester United dan Benfica vs Arsenal.

Kedua pertandingan ini sama-sama dipindahkan lokasinya karena adanya pembatasan bagi orang-orang dari Inggris untuk memasuki beberapa negara di Eropa terkait virus corona, termasuk ke Spanyol dan Portugal.

Pertandingan Sociedad vs MU akan dipindahkan di Stadion Juventus di Turin. Sedangkan laga Befica vs Arsenal akan digelar di Olimpico, Roma.

Laga lain yang juga dipindahkan adalah Molde vs Hoffenheim (dimainkan di Vila-real, Spanyol) dan Wolfsberg vs Tottenham (ke Budapest, Hungaria).

Baca Juga: Prediksi Barcelona vs PSG di Liga Champions

Jadwal Liga Europa 2020/2021

(Babak 32 Besar, Live Vidio)

Jumat, 19 Februari 2021

00:55 Olympiakos vs PSV Eindhoven.

00:55 Young Boys vs Leverkusen

00:55 Krasnodar vs Dinamo Zagreb

00:55 Braga vs AS Roma

00:55 Slavia Praha vs Leicester City

00:55 Crvena Zvezda vs AC Milan

00:55 Real Sociedad vs Manchester United (SCTV)

00:55 Dynamo Kyiv vs Club Brugge

00:55 Wolfsberg vs Tottenham

03:00 Lille vs Ajax

03:00 M Tel Aviv vs Shakhtar Donetsk

03:00 Granada vs Napoli

03:00 Molde vs Hoffenheim

03:00 Salzburg vs Villarreal

03:00 Atnwerp vs Rangers

03:00 Benfica vs Arsenal (SCTV).