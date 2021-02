Jadwal Liga Europa Jumat Besok, Manchester United dan Arsenal Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Europa babak 32 besar yang akan dimulai pada pekan ini berisi sejumlah laga menarik. Dua kandidat juara asal Inggris, Manchester United dan Arsenal akan menghadapi tim yang tak kalah kuatnya.

Manchester United akan menghadapi tim asal Spanyol Real Sociedad. Laga ini seharusnya digelar di markas Sociedad, namun aturan pengetatan kedatangan orang yang berlaku di Spanyol membuat laga ini dipindah ke Allianz Arena, Turin, Italia, markas Juventus.

Selain itu, laga Benfica vs Arsenal yang seharusnya digelar di Portugal juga terpaksa dipindahkan. Laga ini akan digelar di Stadion Olimpico, Roma, Italia, markas AS Roma dan Lazio.

Laga Molde vs Hoffenheim dan Wolfsberger vs Tottenham Hotspur juga terpaksa dipindahkan ke tempat netral karena aturan pembatasan kedatangan orang di negara masing-masing kontestan. Kedua laga itu akan digelar di markas Vilareall, Estadio de la Ceramica dan Puskas Arena, Hungaria.

Berikut jadwal Liga Europa babak 32 besar yang akan berlangsung pada Jumat besok:

00.55 WIB Wolfsberger AC vs Tottenham Hotspur

00.55 WIB Dynamo Kyiv vs Club Bruges

00.55 WIB Real Sociedad vs Manchester United (SCTV)

00.55 WIB Crvena Zvezda vs AC Milan

00.55 WIB Slavia Praha vs Leicester City

00.55 WIB Sporting Braga vs AS Roma

00.55 WIB Krasnodar vs Dinamo Zagreb

00.55 WIB Young Boys vs Bayern Leverkusen

00.55 WIB Olympiakos Piraeus vs PSV

03.00 WIB Benfica vs Arsenal (SCTV)

03.00 WIB Antwerp vs Rangers

03.00 WIB Salzburg vs Villarreal

03.00 WIB Molde vs Hoffenheim

03.00 WIB Granada vs Napoli

03.00 WIB Maccabi Tel Aviv vs Shakhtar Donetsk

03.00 WIB Lille vs Ajax

Selain SCTV, laga Liga Europa juga akan disiarkan di stasiun televisi berbayar beIN Sports. Ikuti terus berita terbaru soal Jadwal Liga Europa, Liga Champions dan liga-liga lainnya di kanal Bola Tempo.