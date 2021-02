Rekap Hasil Liga Europa: MU dan Spurs Menang, Milan dan Arsenal Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan leg pertama babak 32 besar Liga Europa pada Jumat dinihari, 19 Februari 2021, antara lain menampilkan hasil: Real Sociedad vs Manchester United 0-4, Benfica vs Arsenal 1-1, Wolfsberg vs Tottenham 1-4, Slavia Praha vs Leicester City 0-0, Red Star Belgrade vs AC Milan 2-2, dan Braga vs AS Roma 0-2.

Manchester United berhasil mengalahkan Real Sociedad 4-0 di Stadion Allianz Arena, Turin. Bruno Fernandes memborong dua gol, yang dilengkapi gol Marcus Rashford dan Daniel James.

Dengan kemenangan tersebut MU seperti telah menginjakkan satu kaki ke babak 16 besar. Mereka akan menjalani leg kedua pada 26 Februari di kandang sendiri, Stadion Old Trafford.

Pada laga lain, Arsenal hanya mampu bermain 1-1 dengan Benfica di Stadion Olimpico, Roma. Kebobolan oleh gol penalti Pizi, The Gunners membalas lewat gol Bukayo Saka.

Klub Liga Inggris lainnya, Tottenham Hotspurs, mampu melumat tim debutan asal Austria, Wolfsberger SC, dengan skor 4-1 dalam pertandingan di Stadion Puskas Arena, Budapest.

Gol Spurs dicetak Son Heung-min, Gareth Bale, Lucas Moura, dan Carlos Vinicius. Sementara satu-satunya gol penghibur Wolfsberger dibukukan Michael Liendl.

Kemenangan itu menjadi modal berharga bagi The Lilywhites yang akan bertindak sebagai tuan rumah di leg kedua nanti. Setidaknya hasil seri di markas sudah cukup untuk mengantarkan Spurs ke babak 16 besar.

Dari pertandingan lain, Leicester City ditahan tuan rumah Slavia Praha 0-0 di Stadion Sinobo, Prague. Hasil imbang itu membuat kedua tim masih berpeluang merebut tiket 16 besar. Namun tim besutan Brendan Rodgers itu memiliki keunggulan karena bermain di kandang.

Sementara itu, AC Milan dua kali menyia-nyiakan keunggulan yang mereka miliki sehingga ditahan imbang 2-2 oleh tuan rumah Red Star Belgrade di Stadion Rajko Mitic, Beograd.

Rossoneri unggul terlebih dahulu berkat gol bunuh diri Radovan Pankov pada menit ke-42, namun eksekusi penalti yang sukses dari Guelor Kanga pada menit ke-52 menyamakan kedudukan untuk Red Star.

Milan kembali unggul melalui penalti Theo Hernandez pada menit ke-61, kemudian gol yang diukir Milan Pavkov pada menit ke-93 mengamankan hasil imbang untuk tuan rumah.

Meski gagal membawa pulang kemenangan, hasil imbang itu sudah cukup bagus untuk Milan, karena pasukan Stefano Pioli kini memiliki tabungan dua gol tandang menjelang pertandingan leg kedua yang akan dimainkan di San Siro.

AS Roma mengukir kemenangan 2-0 saat melawat ke markas klub Portugal, Braga. Gol Giallorossi dicetak Edin Dzeko dan Borja Mayoral.

Keunggulan dua gol akan menjadi modal yang sangat bagus untuk Roma menjelang leg kedua yang akan dimainkan pada 25 Februari.

Hasil Liga Europa 2020/2021

(Babak 32 Besar)

Red Star Belgrade vs AC Milan 2-2

Real Sociedad vs Manchester United 0-4

Benfica vs Arsenal 1-1

Braga vs AS Roma 0-2

Slavia Praha vs Leicester City 0-0

Wolfsberg vs Tottenham 1-4

Dynamo Kiev vs Blub Brugge 1-1

Olympiakos vs PSV Eindhoven 4-2

Young Boys vs Leverkusen 4-3

Krasnodar vs Dinamo Zagreb 2-3

Lille vs Ajax 1-2

M Tel Aviv vs Shakhtar Donetsk 0-2

Granada vs Napoli 2-0

Molde vs Hoffenheim 3-3

Salzburg vs Villarreal 0-2

Atnwerp vs Rangers 3-4.

