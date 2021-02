Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Aksi Man United dan Man City Live di Net TV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-25 pada akhir minggu ini. Ada dua pertandingan yang akan disiarkan Net TV, yakni Arsenal vs Manchester City dan Manchester United vs Newcastle United.

Laga Arsenal vs Manchester City akan berlangsung Ahad malam. Arsenal baru saja bangkit dan menang 4-2 atas Leeds United. Tim asuhan Mikel Arteta itu menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 34.

The Gunners kini tertinggal 20 poin dari Man City yang kini memuncaki klasemen. Bagi The Citizens laga nanti akan menjadi peluang menjaga atau menjauh jarak dari pesaingnya. Kini tim asuhan Pep Guardiola itu unggul 10 poin dari Manchester United dan Leicester City.

Manchester United baru akan bermain melawan Newcastle beberapa jam setelah City bermain. Mereka akan berusaha meraih hasil lebih baik setelah terus bermain seri dalam dua laga terakhirnya. Newcastle baru dikalahkan Chelsea dan kini menempati posisi ke-17.

Leicester akan melawan Aston Villa pada Ahad malam. Chelsea menyambangi Southampton pada Sabtu malam, sedangkan Liverpool menjamu Everton pada Ahad dinihari.

Liga Inggris

(Pekan ke-25)

Sabtu, 20 Februari 2021

03:00 Wolves vs Leeds United (Mola TV)

19:30 Southampton vs Chelsea (Mola TV)

22:00 Burnley vs West Brom (Mola TV).

Ahad, 21 Februari 2021

00:30 Liverpool vs Everton (Mola TV)

03:00 Fulham vs Sheffield United (Mola TV)

19:00 West Ham vs Tottenham (Mola TV)

21:00 Aston Villa vs Leicester City (Mola TV)

23:30 Arsenal vs Manchester City (Net TV).

Senin, 22 Februari 2021

02:00 Manchester United vs Newcastle (Net TV).

Selasa, 23 Februari 2021

03:00 Brighton vs Crystal Palace (Mola TV).

Rabu, 24 Februari 2021

01:00 Leeds United vs Southampton (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris